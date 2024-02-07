PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Güngören'de müzisyen Umut Emre Aytekin'e tekme tokat saldırı! Kollarında can verdiği nişanlısı konuştu: Onlar acımasızca saldırdı

İstanbul’da genç müzisyen Umut Emre Aytekin, tekme tokat dövülerek öldürüldü. O an yanında olan nişanlısı gözyaşı döktü: İki cani bana laf atınca Emre onları sakince uyardı ama onlar acımasızca saldırdı. Kollarımda can verdi.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Güngören’de müzisyen Umut Emre Aytekin’e tekme tokat saldırı! Kollarında can verdiği nişanlısı konuştu: Onlar acımasızca saldırdı

İstanbul Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin(36) ile yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i nişanlısı Zeppin kurtarmaya çalıştı.

Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Aytekin kurtarılamadı. 2 şüpheli tutuklandı.

'ARAYA GİRDİM AMA...'
Nişanlısı kucağında ölen genç kadın emniyette olayı şöyle anlattı: Emre, sipariş verdikten sonra lavaboya gitti. Arka masada oturan 2 erkekten biri bana kötü sözler söyledi. Emre gelince 'Başka bir masa bakalım' dedim. 'Niye?' diye sordu.

Ben de iki kişinin kötü söz söylediklerini ama sözün ne olduğunu söylemedim. Emre de bu kişileri sakince uyardı. Sonra yemek almak için gittiğinde ikisi ona doğru yöneldi. Ben araya girdiğimde artık çok geç olmuştu...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Savaş kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim İBB’nin trol ağını ifşa etti... İşte Murat Ongun ve Medya A.Ş’nin trol ekipleri....
’Bay Kemal’ci isim patlattı! CHP’de anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...
Kupa’nın da Aslan’ı! Galatasaray ZTK’da turladı
Hamas’tan esir değişimi ve ateşkese olumlu yanıt! Mısır ve Katar’a iletildi
Çağlayan’a saldıran DHKP-C’li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet’le mektup arkadaşı çıktı!
Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki sözlerini çarpıtan muhalefete: Ayrımcılık yapmadık yapmayız! Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar
DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için ’hak ihlali’ kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor
İstanbul’da en çok nereli var? TÜİK listeyi yayımladı: Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun... İlk sırada hangi il var?
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze: Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Kahramanmaraş’ta
Resmi ilanları kesilsin! Cumhuriyet ve BirGün’ün DHKP-C’li teröristlerin sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı!
CHP’li Özgür Özel Hatay’da Başkan Erdoğan ve TSK’ya iftira attı! Takvim Ordu yoktu darbe paranoyası vardı yalanını madde madde çökertti
SON DAKİKA