Güngören’de müzisyen Umut Emre Aytekin’e tekme tokat saldırı! Kollarında can verdiği nişanlısı konuştu: Onlar acımasızca saldırdı

Ben de iki kişinin kötü söz söylediklerini ama sözün ne olduğunu söylemedim. Emre de bu kişileri sakince uyardı. Sonra yemek almak için gittiğinde ikisi ona doğru yöneldi. Ben araya girdiğimde artık çok geç olmuştu...

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