Güngören’de müzisyen Umut Emre Aytekin’e tekme tokat saldırı! Kollarında can verdiği nişanlısı konuştu: Onlar acımasızca saldırdı

İstanbul Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin(36) ile yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i nişanlısı Zeppin kurtarmaya çalıştı.
Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Aytekin kurtarılamadı. 2 şüpheli tutuklandı.
'ARAYA GİRDİM AMA...'
Nişanlısı kucağında ölen genç kadın emniyette olayı şöyle anlattı: Emre, sipariş verdikten sonra lavaboya gitti. Arka masada oturan 2 erkekten biri bana kötü sözler söyledi. Emre gelince 'Başka bir masa bakalım' dedim. 'Niye?' diye sordu.