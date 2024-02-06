Süper zeka sıfır çekti | Kim Milyoner Olmak İster'de kedi-köpek diyemedi güne damga vurdu! "Güncel haberleri çok takip etmediğimdendir"

ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster, yine özel anlarla izleyiciyi ekrana kilitledi.
ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster, yine özel anlarla izleyiciyi ekrana kilitledi.
Bu kez İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sena Erdoğan, basit soruda elendi. 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye zekâ oyunlarında finalist olma başarısı gösteren 22 yaşındaki yarışmacı 2 bin TL değerindeki ilk sorusunu başarıyla geçti.
Ardından sıra 5 bin lira değerindeki ilk baraj sorusuna geldi. Bu kısımda yarışmacıya "Türkiye'de hangi ikisi mikroçip taktırılması zorunlu olan evcil hayvandır?" sorusu soruldu.
Soru sorulmasının üzerinden 5 saniye geçtikten sonra "A şıkkı Bukalemun ve İguana" diyen Sena Hanım "son kararım" diyerek cevabını tasdikledi. Cevabın "C Şıkkı Köpek ve Kedi" olduğunu görünce şaşkına döndü.
Sena Hanım, İmirzalıoğlu'nun "Türkiye'de sanırım iki yıldır uygulanıyor. Kedi ve köpeklere mikroçip takılıyor" sözleri üzerine "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir" yanıtını verdi.