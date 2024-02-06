Süper zeka sıfır çekti | Kim Milyoner Olmak İster'de kedi-köpek diyemedi güne damga vurdu! "Güncel haberleri çok takip etmediğimdendir"

Soru sorulmasının üzerinden 5 saniye geçtikten sonra "A şıkkı Bukalemun ve İguana" diyen Sena Hanım "son kararım" diyerek cevabını tasdikledi. Cevabın "C Şıkkı Köpek ve Kedi" olduğunu görünce şaşkına döndü.

Sena Hanım, İmirzalıoğlu'nun "Türkiye'de sanırım iki yıldır uygulanıyor. Kedi ve köpeklere mikroçip takılıyor" sözleri üzerine "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir" yanıtını verdi.