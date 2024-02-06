Fatih’te otelde yangın paniği: Çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı

Yangın saat 06.45 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Fitnat Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyümese de bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede oteli sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerine haber veren otel çalışanları içeride konaklayanların bir kısmını kendi imkanları ile tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bodrum katta başladığı düşünülen yangın nedeniyle otel kısa sürede dumanlara teslim oldu.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı.



ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYIP 3. KATTAN İNMEYE ÇALIŞTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken dumanlar otelin bir kısmını sardı. Alt katlarda bulunan otel sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edilirken üst katlarda kalanlardan bazıları ise paniğe kapıldı. Paniğe kapılan otel sakinlerinden biri otelin 3. katındaki bir odanın camından çarşafları birbirine bağlayıp sarkıtarak inmeye çalıştı. Ancak kurtulma girişimi başarısız olan adam hemen altında bulunan klima motorunun üzerine oturarak yardım bekledi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, paniğe kapılan adam bulunduğu yerden indirildi.

Kendini kurtaran itfaiye erlerine sarıp ağladı.