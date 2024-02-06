“Deep Fake” yönetimiyle dolandırıldılar! Hong Kong’ta hırsızlar bir firmanın kasasını boşalttı

395 BİN LİRA DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 394 bin 688 lira devretti. 9 bilenler 10 bin 434 lira, 8 bilenler 649 lira, 7 bilenler 114 lira, 6 bilenler 20 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 17 lira 80 kuruş alacak.
ORTAKÖY!
Tokat'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası 900 nüfuslu köy ortadan ikiye ayrıldı. Heyelan sonrası yaklaşık 80 hanenin bulunduğu köyün batı kısmına ulaşım, yolun çökmesiyle tamamen durdu. Köylüler bu bölüme, patika yolları ve tarlaları kullanarak ulaşıyor. Heyelanın yaşandığı ilk gün köyün batı kısmında kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör kurularak elektrik verildi. Olay sonrası Tokat Valiliği ve ilçe yetkilileri, köylülerin yaşadığı sorunun çözülmesi için gerekli adımları attı.
YENİ ROMAN!
Rus oligark ve eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Roman Abramovic, Avusturya Alpler'inde yer alan Salzkammergut kentinde, lüks bir malikane aldı. Salzburg'un hemen doğusunda zümrüt yeşili bir dağ gölü olan Fuschlsee'deki malikanenin 2007 yılında alındığı iddia edildi. Viyana Hükümeti, iddialarla ilgili soruşturma açtı.
HİÇ UYANMADI
Konya'nın Güneysınır ilçesinde 1 Şubat'ta meslektaşı Yıldırım Uyan (42) döverek öldürdükten sonra gömen çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt'la (30) ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kurt'un arabayla çarptıktan sonra darp ettiği Uyan'ı daha sonra ahıra götürüp, bağlaYIP 4 saat boyunca işkence yaptığı öğrenildi. Uyan'ın üzerine benzin döküp yakan katil zanlısının daha sonra ise cesedi gömüp kurtulmaya çalıştığı kaydedildi. Kurt ve Uyan arasındaki husumetin ise birbirlerinin mıntıkasına çay vermekten başladığı kaydedildi.
SERVET ÇORBASI
Dünyanın en pahalı yiyecekleri listesinin ilk sıralarında bir çorba da yer alıyor. Kuş yuvası çorbası olarak isimlendirilen bu çorba, kırlangıçların tükürüğünden yapılan yuvayı erkek kırlangıçla, aslında hiçbir yabancı madde eklenmeden yapıyor. Evet çok ilginç. Çin mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu çorbanın fiyatı ise 3 bin dolar civarında.
'KURUM'SAL İLETİŞİM
Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı. "Bizim için deprem konusu beka meselesi. Görevimizi yerine getirmeliyiz" vurgusu yaptı.
MÜZ'İSYAN'
İstanbul'da müzisyen Umut Emre Aytekin, restoranda iki kişi ile tartıştı. Zanlıların, tekme-tokat saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Herkesin vicdanı sarsıldı: Bize ne oluyor böyle?
ÖZİL DAVA
Almanya'daki Türkler, siyasi atağa kalktı. DAVA Partisi'ni kurup Haziran'daki seçime hazırlanmaya başladı. Futbolcu Mesut Özil'in de partinin yüzü olacağı açıklandı. Bild manşetten haber yaptı.