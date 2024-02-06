“Deep Fake” yönetimiyle dolandırıldılar! Hong Kong’ta hırsızlar bir firmanın kasasını boşalttı

Fransız Gilbert Chikli, 2015'te Fransa Dışişleri Bakan Jean-Yves Le Drian'ın maskesini taktı. "Gazetecileri teröristlerden kurtarma" yalanıyla onlarca iş adamını 250 milyon dolar çarptı. İnan Kıraç 'ın da 4.1 milyon dolarını aldı. İşte bu vurgunun bir benzeri Hong Kong 'da yaşandı. Dolandırıcılar bir şirketin finans müdürünün kılığına girip firma çalışanına e-mail attı. Bir hesaba 25 milyon dolar aktarılması talimatını verdi. Şirket çalışanı, müdürü ile video konferans istedi. Dolandırıcılar hepsini kandırdı. Ancak konferansa katılan finans müdürü ve diğer çalışanların görüntüsünün deepfake teknolojisi ile dolandırıcılar tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı. Ve şirket 25 milyon doları kaptırdı.





LAMA'YA 4 YIL

Dilan Polat kara para aklama suçundan tutuklandı. İddianame hazırlanırken Polat'la ilgili bir gelişme daha yaşandı. Cezaevine girmeden önce sosyal medyada bir gazeteciye hakaret eden Polat hakkında dava açıldı. "Lama, it, varoş" gibi kelimeler sarf ettiği belirlenen Polat, 4 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

SUPER BOWL

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) bu yıl 58.'si düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde Kansas City Chiefs ile San Fransisco 49ers karşı karşıya gelecek. 11 Şubat'taki maçın tüm reklam alanları satıldı. 30 saniyelik reklam için 7 milyon dolar ödeme alındı. Bu yılki reklamların 890 milyon doları aşacağı belirtildi.