SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

“Deep Fake” yönetimiyle dolandırıldılar! Hong Kong’ta hırsızlar bir firmanın kasasını boşalttı

Dolandırıcı Chikli, “Deep Fake” yöntemiyle aralarında İnan Kıraç’ın da bulunduğu patronları dolandırdı. Hong Kong’ta da aynı tekniği kullanan hırsızlar bir firmanın kasasını boşalttı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Şubat TAKVİM yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
“Deep Fake” yönetimiyle dolandırıldılar! Hong Kong’ta hırsızlar bir firmanın kasasını boşalttı

Fransız Gilbert Chikli, 2015'te Fransa Dışişleri Bakan Jean-Yves Le Drian'ın maskesini taktı. "Gazetecileri teröristlerden kurtarma" yalanıyla onlarca iş adamını 250 milyon dolar çarptı. İnan Kıraç'ın da 4.1 milyon dolarını aldı. İşte bu vurgunun bir benzeri Hong Kong'da yaşandı. Dolandırıcılar bir şirketin finans müdürünün kılığına girip firma çalışanına e-mail attı. Bir hesaba 25 milyon dolar aktarılması talimatını verdi. Şirket çalışanı, müdürü ile video konferans istedi. Dolandırıcılar hepsini kandırdı. Ancak konferansa katılan finans müdürü ve diğer çalışanların görüntüsünün deepfake teknolojisi ile dolandırıcılar tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı. Ve şirket 25 milyon doları kaptırdı.



LAMA'YA 4 YIL
Dilan Polat kara para aklama suçundan tutuklandı. İddianame hazırlanırken Polat'la ilgili bir gelişme daha yaşandı. Cezaevine girmeden önce sosyal medyada bir gazeteciye hakaret eden Polat hakkında dava açıldı. "Lama, it, varoş" gibi kelimeler sarf ettiği belirlenen Polat, 4 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

SUPER BOWL
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) bu yıl 58.'si düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde Kansas City Chiefs ile San Fransisco 49ers karşı karşıya gelecek. 11 Şubat'taki maçın tüm reklam alanları satıldı. 30 saniyelik reklam için 7 milyon dolar ödeme alındı. Bu yılki reklamların 890 milyon doları aşacağı belirtildi.



TAYLOR SAVAŞI
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçim kampanyasında ünlü şarkıcı Taylor Swift'in yer alacağı iddia edildi. Buna ABD eski Başkanı Donald Trump, büyük tepki gösterdi. Trump'ın "Demokratları" desteklemesi durumunda şarkıcıya karşı "kutsal bir savaş" ilan edileceği kaydedildi. Trump, Swift'ten "daha popüler" olduğunu iddia etti. Time dergisinin 2023'te Yılın Kişisi olarak kendisi yerine Taylor Swift'i seçmesinin "koca bir saçmalık" olduğunu söylediği bildirildi.



PETROL BOMBASI
Suriye'de İran destekli gruplar, Deyrizor'daki ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmezken, ABD'den henüz bir açıklama gelmedi. Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.



SINIRSIZ İSYAN
ABD Yüksek Mahkemesi, Meksika sınırındaki dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetti. Ancak Texas Valisi Greg Abbott, bu karara uymayacağını bildirdi. Eagle Pass kentinde sınır noktasında Cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenledi. Aralarında Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri ve Tennessee gibi eyaletlerin bulunduğu 14 eyaletin Cumhuriyetçi valisi, Abbott'a desteklerini gösterdi. ABD Başkanı Jeo Biden'a yüklenen Abbott, Daha fazla dikenli tel çekeceklerini, yasa dışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.



ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ
Aydın Nazilli'de 12 yıllık sevgilisi T.Ş.'den ayrılan adliye memuru F.D, bir süre önce Karacasu'da demir doğrama işiyle uğraşan Engin Şavk ile nişanlandı. Bu durumu öğrenen T.Ş, F.D.'yi rahatsız etmeye başladı. F.D. şikayetçi olup, T.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak T.Ş, karara rağmen F.D.'nin nişanlısı Engin Şavk ile kaldığı apartman dairesinin önüne gelerek beklemeye başladı. İkili evden çıkınca T.Ş., belindeki tabancasını çıkarıp Engin Şavk'ı göğsünden vurarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Şavk, kurtarılamadı. Suç aleti tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

BİR'KAN' DÖKTÜ!
Samsun Alaçam'da önceki akşam bir dükkanda Musap Ş., Kürşat A., Emir E., Sudenur K. ve Birkan Ç. alkol aldı. O sırada Birkan Ç.'nin elindeki silah ateş aldı. Kurşun, karşısında oturan Musap Ç.'nin başına isabet etti. Musap Ç.'nin burnunda girip ensesinden çıkan kurşun ağır yaralanmasına sebep oldu. Yaralının hayati tehlikesi devam ederken, polis olay yerindeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

ALTIN VURUŞ
İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde sevgi yolunda bulunan bir kuyumcu son zamanlarda ortaya çıkan yüksek kar vaadi ponzi sistemi ile ve dini duyguları istismar ederek milyonlarca liralık yüzlerce kişiden altın vurgunu yaptığı iddiası ile hakkında dava açıldığı öğrenildi. Beş kilonun üzerinde altını verdiği için davacı olan ve hakkında 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Üzeyir Sayım'dan şikayetçi olan işadamı Ramazan Çelik 'Bu adama inandık, dini duygularımızı istismar ederek kandırıldık ve parayı verdik. Bize altın kar vaadi ile kandırdı' dedi. İşadamın avukatı Öykü Su Güler "Müvekkilim yatırımlarını tüm birikimlerini ve hatta evini bile satıp parayı verdi. Zanlı yüzlerce kişiyi dini duygularını istismar ederek kendisine suç yoluyla menfaat sağladığından gerekli cezaların yargı mercilerinin verileceğinden eminiz" dedi. Kuyumcu Üzeyir Sayım'ın 80 kilo altın dolandırdığı kesinleşti. (FATİH ŞENDİL)

DOLAR OPERASYONU
İstanbul Emniyeti, İstanbul Fatih'teki iş hanı ve bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda pos cihazlarını kullanarak faturalandırma yapan ve paraları yurt dışına çıkaran 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 116 bin 97 dolar, 80 bin 665 lira, 60 POS Cihazı, yabancı ülke bankalarına ait bin 515 kredi kartı, 17 para sayma makinesi ile birlikte söz konusu hesaplarla ilgili çok sayıda evrak ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

152 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+JOKER çıkmayınca 151 milyon 998 bin 561 lira devretti. 5 bilenler 284 bin 436 lira, 4 bilenler 4 bin 760 lira, 3 bilenler 373 lira, 2 bilenler ise 35 lira alacak.

395 BİN LİRA DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 394 bin 688 lira devretti. 9 bilenler 10 bin 434 lira, 8 bilenler 649 lira, 7 bilenler 114 lira, 6 bilenler 20 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 17 lira 80 kuruş alacak.



ORTAKÖY!
Tokat'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası 900 nüfuslu köy ortadan ikiye ayrıldı. Heyelan sonrası yaklaşık 80 hanenin bulunduğu köyün batı kısmına ulaşım, yolun çökmesiyle tamamen durdu. Köylüler bu bölüme, patika yolları ve tarlaları kullanarak ulaşıyor. Heyelanın yaşandığı ilk gün köyün batı kısmında kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör kurularak elektrik verildi. Olay sonrası Tokat Valiliği ve ilçe yetkilileri, köylülerin yaşadığı sorunun çözülmesi için gerekli adımları attı.

YENİ ROMAN!
Rus oligark ve eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Roman Abramovic, Avusturya Alpler'inde yer alan Salzkammergut kentinde, lüks bir malikane aldı. Salzburg'un hemen doğusunda zümrüt yeşili bir dağ gölü olan Fuschlsee'deki malikanenin 2007 yılında alındığı iddia edildi. Viyana Hükümeti, iddialarla ilgili soruşturma açtı.

HİÇ UYANMADI
Konya'nın Güneysınır ilçesinde 1 Şubat'ta meslektaşı Yıldırım Uyan (42) döverek öldürdükten sonra gömen çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt'la (30) ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kurt'un arabayla çarptıktan sonra darp ettiği Uyan'ı daha sonra ahıra götürüp, bağlaYIP 4 saat boyunca işkence yaptığı öğrenildi. Uyan'ın üzerine benzin döküp yakan katil zanlısının daha sonra ise cesedi gömüp kurtulmaya çalıştığı kaydedildi. Kurt ve Uyan arasındaki husumetin ise birbirlerinin mıntıkasına çay vermekten başladığı kaydedildi.

SERVET ÇORBASI
Dünyanın en pahalı yiyecekleri listesinin ilk sıralarında bir çorba da yer alıyor. Kuş yuvası çorbası olarak isimlendirilen bu çorba, kırlangıçların tükürüğünden yapılan yuvayı erkek kırlangıçla, aslında hiçbir yabancı madde eklenmeden yapıyor. Evet çok ilginç. Çin mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu çorbanın fiyatı ise 3 bin dolar civarında.

'KURUM'SAL İLETİŞİM
Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı. "Bizim için deprem konusu beka meselesi. Görevimizi yerine getirmeliyiz" vurgusu yaptı.

MÜZ'İSYAN'
İstanbul'da müzisyen Umut Emre Aytekin, restoranda iki kişi ile tartıştı. Zanlıların, tekme-tokat saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Herkesin vicdanı sarsıldı: Bize ne oluyor böyle?

ÖZİL DAVA
Almanya'daki Türkler, siyasi atağa kalktı. DAVA Partisi'ni kurup Haziran'daki seçime hazırlanmaya başladı. Futbolcu Mesut Özil'in de partinin yüzü olacağı açıklandı. Bild manşetten haber yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17’de yurt genelinde anma programı
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5’ini bile yapamadı
Türk Telekom
1999’da enkaz altında kalan devlet artık yok! Başkan Erdoğan liderliğinde asrın felaketinin yaraları sarılıyor: 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır
Emekliye farklı kazanç: 11.68 puanlık refah payı bugün ve yarın hesapta! SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memurları neler bekliyor?
11 ilimiz küllerinden doğuyor: Depremin 1. yılında 46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın kenetlenmesi...
Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan’da göreceğiz
Siyasi yağmacılığa değil milletle kucaklaşmaya! Başkan Erdoğan ve Murat Kurum asrın felaketinde hep ’oradaydı’ | Söz verdiler ve sözlerini tuttular
Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti’den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem
Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor | Nostradamus ve Baba Vanga’nın Kral 3.Charles kehaneti gerçek mi oluyor? O tarihe dikkat...
Aliyev’den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak
Muhalefetin Hatay operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
’DEM’li şantaj kirli pazarlık! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık el yükseltti... CHP ve İmamoğlu’na Somut adım atın resti
Alman medya devinin oyunu ortaya çıktı! Soykırımcıya destek ve yasa dışı yerleşime reklam karşılığında milyarlar alıyorlar
Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...
SON DAKİKA