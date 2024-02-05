Evinin bahçesindeki ağacın dibinde buldu! Kutunun içinden çıktı turnayı gözünden vurdu

Gömünün bulunduğu yer altın avcılarının 19. yüzyılda altına hücum ettiği, California'nın "altın ülkesi" olarak bilinen Saddle Ridge bölgesi. Amerikan tarihinin en büyük toprak altı hazine keşfi olarak nitelendirilen bu olay, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük bir heyecan yarattı.

PASLI VARİLİN İÇİNDEKİ YEPYENİ PARALAR Çiftin bulduğu madeni paralar, paslı bir tenekenin içinde saklıydı ve bulunduklarında yepyeni görünüyorlardı. Eski para uzmanlarından David McCarthy daha önce batık gemi enkazlarında binlerce değerli altın madeni para bulunduğunu, ancak bu türde bir gömülü hazineye rastlanmadığını belirtti.