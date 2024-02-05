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Evinin bahçesindeki ağacın dibinde buldu! Kutunun içinden çıktı turnayı gözünden vurdu

Kaliforniya'da yaşayan bir çift evlerinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken beklenmedik bir keşif yaptı. Bahçedeki bir ağacın dibinde çürümüş bir varil bulan çift, içerisinde 1847-1894 yılları arasına ait hiç kullanılmamış 1247 altın madeni para keşfetti. Uzmanlar bu bulgunun değerinin 10 milyon doları aşabileceğini tahmin ediyor. Bu esrarengiz hikaye yerel tarihin yanı sıra Amerikan tarihinde de önemli bir yer tutuyor.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 13:20 Güncelleme 05 Şubat 2024, 13:20
Evinin bahçesindeki ağacın dibinde buldu! Kutunun içinden çıktı turnayı gözünden vurdu

Gömünün bulunduğu yer altın avcılarının 19. yüzyılda altına hücum ettiği, California'nın "altın ülkesi" olarak bilinen Saddle Ridge bölgesi. Amerikan tarihinin en büyük toprak altı hazine keşfi olarak nitelendirilen bu olay, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük bir heyecan yarattı.

PASLI VARİLİN İÇİNDEKİ YEPYENİ PARALAR

Çiftin bulduğu madeni paralar, paslı bir tenekenin içinde saklıydı ve bulunduklarında yepyeni görünüyorlardı. Eski para uzmanlarından David McCarthy daha önce batık gemi enkazlarında binlerce değerli altın madeni para bulunduğunu, ancak bu türde bir gömülü hazineye rastlanmadığını belirtti.

Madeni para uzmanı David Hall, madeni paraların toplam değerinin 27 bin dolar olarak tahmin edildiğini, ancak bazı parçalarının tek başına 1 milyon dolara kadar çıkabileceğini açıkladı.

Çiftin bu beklenmedik serveti ne yapacakları henüz bilinmiyor, ancak buldukları hazine hayatlarını tamamen değiştirecek.

Hazineyi kimin ve neden gömdüğü hala bir muamma. Bu tarihi keşfin ardındaki hikaye ve gömünün asıl sahibi üzerine çeşitli teoriler var, ancak şimdilik kesin bir yanıt yok.

Kaliforniyalı çiftin sıradan bir günlerinde yaptıkları bu keşif, onları sadece maddi olarak değil, aynı zamanda tarih sahnesinde de önemli bir konuma taşıdı.

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