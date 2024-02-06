IQ testi: Albert Einstein yanında hak getire! Dahi insanlar 7 saniyede buluyor!

Son zamanlarda internet aleminde dolaşan ve pek çok kişinin merakla üzerine eğildiği zeka oyunlarından biri, "Çiftlikteki Kayıp Civciv" bulmacası olmuştur. Bu bulmaca, görsel algı ve dikkat yeteneklerini sınayan bir zeka testi olarak ön plana çıkmakta ve katılımcılardan, detaylar arasında gizlenmiş bir civcivi bulmalarını istemektedir. Bulmaca, çiftlik temalı bir resim içerisinde, hayvan figürleri arasında ustaca gizlenmiş bir civcivi içermekte ve bu civcivi bulmak, katılımcılara hem eğlenceli hem de meydan okuyan bir deneyim sunuyor.