Yalnızca kimlikle veya pasaportla yeni yerler keşfetmek mümkün! İşte 2024'te Türk vatandaşlarının vizesiz gidebilecekleri ülkeler

Yeni yerler görmeyi bir tutku haline getiren tatil severlerin en çok araştırdığı konuların başında vizesiz gidilebilen ülkeler geliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yalnızca kimlik ve pasaport ile gidebileceği birçok ülke bulunmakta. Ülkemizin herhangi bir şehrine gider gibi yurt dışına gidebilmek artık mümkün. Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...