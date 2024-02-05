Yeni yerler görmeyi bir tutku haline getiren tatil severlerin en çok araştırdığı konuların başında vizesiz gidilebilen ülkeler geliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yalnızca kimlik ve pasaport ile gidebileceği birçok ülke bulunmakta. Ülkemizin herhangi bir şehrine gider gibi yurt dışına gidebilmek artık mümkün. Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...
AZERBAYCAN
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
ANDORRA
Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
ANTİGUA VE BARBUDA
Kuzey Amerika'daki Antigua ve Barbuda'ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsiniz.