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Güngören'de müzisyen Umut Emre Aytekin'e tekme tokat saldırı! Nişanlısının kollarında can verdi

Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin uğradığı tekme tokat saldırı sonrası hayatını kaybetti. Aytekin'in hayatını kaybettiği olay anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın ardından nişanlısının Aytekin'in başını kucağına alarak ağladığı anlar da kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 11:32 Güncelleme 05 Şubat 2024, 12:36
Güngören’de müzisyen Umut Emre Aytekin’e tekme tokat saldırı! Nişanlısının kollarında can verdi

İstanbul Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin(36) uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte Güngören'de bulunan bir fast food zincirinin şubesine gitti.

Umut Emre AytekinUmut Emre Aytekin

2 KİŞİ SALDIRDI
Kafede oturdukları sırada Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aytekin, kahve almak için kasaya doğru yöneldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ
Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aytekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin'in cenazesini bekleyen annesi göz yaşlarını tutamadı.

SALDIRGANLAR DA MÜZİSYEN
Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö., Aytekin'in yere düşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Saldırganların bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek yerde yatan Aytekin'in başında bekledikleri görüldü.

UMUT EMRE AYTEKİN'İN SALDIRIYA UĞRADIĞI ANLAR KAMERADA
Aytekin'in hayatını kaybettiği olay anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aytekin ve nişanlısının masada oturduğu sırada Ceyhun T. ve Hayrettin Ö. ile tartıştığı, daha sonra Aytekin'in kahve almak için kasaya geçtiği sırada saldırganların tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer alıyor.

NİŞANLISINI KUCAĞINDA ALARAK AĞLADI
Görüntülerde ayrıca, Aytekin'i kurtarmak isteyen nişanlısı Maria Zeppin'in araya girdiği ve o esnada saldırganlar tarafından darbedildiği görülüyor. Zeppin'in saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından Aytekin'in başını kucağına alarak ağladığı anlar da kameraya yansıdı.

"BÜTÜN UMUDUMUZ GİTTİ"
Umut Emre Aytekin'in Dayısı Mahmut Dilek, "Umut Emre Aytekin, çok iyi bir çocuktu. Askerden yeni gelmişti müzisyendi, tekrar Taksim'de işe başlamıştı. Ufacık bir şeyden ötürü tekmeler tokatlar ne demektir? Arkasından gelip vurmak, tekmelemek ne demektir? Çocuğumuz bir ailenin bir çocuğuydu oda maalesef gitti. Anne ve ailesi perişan halde. Ailesi, gelecekleri her şeyi yok oldu. Bitti bütün umudumuz gitti. O kadar geleceği parlak bir müzisyendi ki, o kadar güzel sesi vardı ki, Harika bir çocuktu. O kadar seviliyordu ki, inanamazsınız. Bu çocuğa nasıl kıyarsınız? Yapanlarda müzisyen diyorlar birde. Nasıl böyle bir duruma gelebildiniz? Arkadan gelip vuruyorsun, hadi vurdun niye yerde tekmeliyorsun? Bu nasıl bir insanlık, ne oldu bize?" dedi.

Emre Aytekin ile nişanlısıEmre Aytekin ile nişanlısı

"NİŞANLISIYLA EVLENECEKTİ, PARA BİRİKTİRİYORDU"
Umut Emre Aytekin'in arkadaşı Eren Tunçer, "Hak etmedi, işinde gücünde normal bir vatandaştı. Hiç kimseyle bir problem yaşamazdı. Müzisyenlikle geçiniyordu, tek işi de oydu zaten. Severek yapıyordu işini. Senelerdir müzik işiyle uğraşıyordu. Askerden yeni geldi. Nişanlısıyla evlenecekti, onun için para biriktiriyordu. İşten çıktıktan sonra evine yakın olan bir kafeye nişanlısıyla beraber kahve içmeye gitmiş. Orada bir tartışma yaşanmış galiba. Tartışmayı çok büyütmemiş galiba ki kahve almaya gitmiş. Kahvesini alırken arkasından gelip yumruk atmışlar" diye konuştu.

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