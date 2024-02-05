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HAVA DURUMU | 6 bölgede sağanak Batı'da ise soğuk hava etkisini kaybediyor! Sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Şubat Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre; 6 bölgede yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerde 2 ilâ 4 derece arasında artması öngörülüyor. İşte bölge bölge hava durumu ve illerde beklenen sıcaklıklar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 08:45 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:10
HAVA DURUMU | 6 bölgede sağanak Batı’da ise soğuk hava etkisini kaybediyor! Sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerin sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Antep'in kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5 ŞUBAT PAZARTESİ5 ŞUBAT PAZARTESİ

6 ŞUBAT SALI6 ŞUBAT SALI

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA7 ŞUBAT ÇARŞAMBA

8 ŞUBAT PERŞEMBE8 ŞUBAT PERŞEMBE

9 ŞUBAT CUMA9 ŞUBAT CUMA

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