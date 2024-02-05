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İstanbul'da okullar açıldı! Trafik çilesi başladı

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının bugün başlamasıyla sabah saatleri itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'lere çıktı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 08:09 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:17
İstanbul’da okullar açıldı! Trafik çilesi başladı

Türkiye'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da okula dönüş trafiği

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştuİstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.



Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

E-5 Karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.



İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30'da yüzde 55 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

Yoğunluk saat 08.00 itibarıyla yüzde 67'e ulaştı. Servis araçları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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