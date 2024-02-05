İstanbul’da okullar açıldı! Trafik çilesi başladı

Türkiye 'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul 'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.