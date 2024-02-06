A101’de resmen panayır var! Bu hafta 40 tanesi 354 TL yerine 199 TL’ye satılıyor! 6,7,8,9 Şubat 2024 tarihlerinde...

Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı kırışık Giderici 649 TL
Kiwi Çelik Kettle 349 TL
Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 249 TL
Piranha 9918 Akıllı Bileklik 199 TL
Piranha 9970 Bluetooth Kulaklık 239 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Aprilla AEP 7817 Epilatör 349 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 329 TL
Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 249 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 299 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça 439 TL
Luminarc Arcopal Zelle Yemek Tabağı / Kase 39,90 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL
Keramika Desenli Seramik Kupa 37,50 TL
Keramika Desenli Pasta Tabağı 39,90 TL
Keramika Desenli Kayık Tabak 29,90 TL
Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL
Metal Standlı Cam Yağlık Seti 2'li 69,90 TL
LAV Ölçü Bardağı 520 cc 19,90 TL
LAV Başucu Sürahisi 1200 cc 69,90 TL
Rakle Dekorlu Kokulu Mum 44,90 TL
Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 89,90 TL
Rakle Desenli Cam Kupa 29,90 TL
Essenso Tava ve Sahan Seti 449 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL
Brita Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL
Döküm Kek Kalıbı 219 TL
Karma Plastik Ürünler 27,90 TL
Stormax Saklama Kabı 59,90 TL
Benekli Kase 1500 ml 34,90 TL
Hazneli Sabunluk 29,90 TL
Geyik Figürlü Matara 600 ml 99,90 TL
Motivasyon Matarası 2'li 199 TL
Rooc Seri Meyve Bıçağı 19,90 TL