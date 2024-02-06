A101’de resmen panayır var! Bu hafta 40 tanesi 354 TL yerine 199 TL’ye satılıyor! 6,7,8,9 Şubat 2024 tarihlerinde...

A101, 8 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Katalog içerisinde yer alan çeşitli kategoriler, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta A101 mağazalarında ve online platformunda dikkat çeken ürünler arasında Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL, TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu 2.599 TL, Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 249 TL ve Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...