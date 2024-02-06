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A101'de resmen panayır var! Bu hafta 40 tanesi 354 TL yerine 199 TL'ye satılıyor! 6,7,8,9 Şubat 2024 tarihlerinde...

A101, 6-14 Şubat 2024 tarihleri arasında müşterilerine yönelik hazırladığı aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş severlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu özel katalog, tüketicilere geniş bir ürün gamı ve çeşitliliği ile alışverişlerini daha ekonomik ve keyifli hale getirme imkanı tanıyor. Sunulan ürünler arasında, ev gereçlerinden teknolojik aletlere, giyimden gıda ürünlerine kadar pek çok kategori bulunuyor ve her biri kullanıcıların günlük hayatlarındaki çeşitli ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde özenle seçiliyor.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 09:08 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:08
A101’de resmen panayır var! Bu hafta 40 tanesi 354 TL yerine 199 TL’ye satılıyor! 6,7,8,9 Şubat 2024 tarihlerinde...

A101, 8 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Katalog içerisinde yer alan çeşitli kategoriler, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta A101 mağazalarında ve online platformunda dikkat çeken ürünler arasında Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL, TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu 2.599 TL, Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 249 TL ve Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 ŞUBAT 2024

HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv 11.999 TL

Onvo 50' Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL

Onvo 43' Full HD Android 13 Smat Led Tv 6.899 TL

Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu 2.599 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 18.499 TL

SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL

Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

Kiwi Portatif Buharlı kırışık Giderici 649 TL

Kiwi Çelik Kettle 349 TL

Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 249 TL

Piranha 9918 Akıllı Bileklik 199 TL

Piranha 9970 Bluetooth Kulaklık 239 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

Aprilla AEP 7817 Epilatör 349 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 329 TL

Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 249 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 299 TL

Hometech Saç Şekillendirici Fırça 439 TL

Luminarc Arcopal Zelle Yemek Tabağı / Kase 39,90 TL

Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL

Keramika Desenli Seramik Kupa 37,50 TL

Keramika Desenli Pasta Tabağı 39,90 TL

Keramika Desenli Kayık Tabak 29,90 TL

Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL

Metal Standlı Cam Yağlık Seti 2'li 69,90 TL

LAV Ölçü Bardağı 520 cc 19,90 TL

LAV Başucu Sürahisi 1200 cc 69,90 TL

Rakle Dekorlu Kokulu Mum 44,90 TL

Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 89,90 TL

Rakle Desenli Cam Kupa 29,90 TL

Essenso Tava ve Sahan Seti 449 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL

Brita Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL

Döküm Kek Kalıbı 219 TL

Karma Plastik Ürünler 27,90 TL

Stormax Saklama Kabı 59,90 TL

Benekli Kase 1500 ml 34,90 TL

Hazneli Sabunluk 29,90 TL

Geyik Figürlü Matara 600 ml 99,90 TL

Motivasyon Matarası 2'li 199 TL

Rooc Seri Meyve Bıçağı 19,90 TL

Çelik Termos 1.8 Litre 799 TL

Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 2.990 TL

Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 699 TL

Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 1.699 TL

Evcil Hayvan Tarama Fırçası 69,90 TL

Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL

Tek Kişilik Baza Başlık Set 3.749 TL

Legend Lux Torba Yaylı Yatak 4.399 TL

Bamboo Yaylı Yatak 1.799 TL

Therapy Süngerli Yatak 1.649 TL

Kabin Boy PP Valiz 569 TL

Orta Boy PP Valiz 669 TL

Büyük Boy PP Valiz 769 TL

PP Makyaj Çantası 329 TL

PP Laptop Çantası 269 TL

Kadın Zincirli Çanta 199 TL

Casio Kadın / Erkek Kol Saati 799 TL

JUNO Kadın Sevgililer Günü Terliği 69,90 TL

JUNO Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 199 TL

JUNO Çocuk Havuz Tabanlı Peluş Terlik 119 TL

4+1 Merdiven 579 TL

Lotus Toka 17,50 TL

Peluş Toka ve Taç Çeşitleri 19,90 TL

Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 29,90 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 489 TL

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 389 TL

Çift kişilik Welsoft Nhut Battaniye 279 TL

Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi 29,90 TL

Kanaviçe Mutfak Peçetesi 29,90 TL

KNUP Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 179 TL

Bay Melanj Yarım Fermuarlı Polar 169 TL

Silk&Blue Bayan Şortlu Takım 2'li 199 TL

Bay Uzun Kollu Pijama Takımı 229 TL

Fiyatlar yarıya indi: 2 LTsi 26.50 TLye düştü! A101, ŞOK BİMde haftanın yeni indirimleri belli olduFiyatlar yarıya indi: 2 LTsi 26.50 TLye düştü! A101, ŞOK BİMde haftanın yeni indirimleri belli oldu
Fiyatlar yarıya indi: 2 LT'si 26.50 TL'ye düştü! A101, ŞOK BİM'de haftanın yeni indirimleri belli oldu
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