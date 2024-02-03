Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan A101, BİM, ve ŞOK, 3 Şubat 2024 tarihinde müşterilerine birbirinden avantajlı indirimler sunuyor. Yayınlanan aktüel ürün katalogları, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 3 Ocak Cumartesi aktüel ürünler listesi...