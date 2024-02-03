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Fiyatlar yarıya indi: 2 LT'si 26.50 TL'ye düştü! A101, ŞOK BİM'de haftanın yeni indirimleri belli oldu

Bu hafta, A101, BİM ve ŞOK market zincirlerinde dikkat çeken promosyonlar arasında, ev eşyaları, yiyecek maddeleri, temizlik ürünleri, kıyafetler ve teknolojik aletler yer alıyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 18:46 Güncelleme 03 Şubat 2024, 11:07
Fiyatlar yarıya indi: 2 LT’si 26.50 TL’ye düştü! A101, ŞOK BİM’de haftanın yeni indirimleri belli oldu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan A101, BİM, ve ŞOK, 3 Şubat 2024 tarihinde müşterilerine birbirinden avantajlı indirimler sunuyor. Yayınlanan aktüel ürün katalogları, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 3 Ocak Cumartesi aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 99,50 TL

Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL

Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 185 TL

Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 116,50 TL

Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

Torku Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

Toz Şeker 5 Kg 144,90 TL

Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 53 TL

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 139,50 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 159 TL

Fairy Platinum Hijyen Limon Kokulu Bulaşık Deterjanı 500 ml 49,50 TL

Fairy Power Sprey 500 ml 74 TL

Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 69,90 TL

Sensodyne Extra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 69,90 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.799 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL

Polosmart TWS Kulaklık 259 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Sprey Yağdanlık 59,95 TL

Airfryer Izgara Teli 159 TL

50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL

Salta 5 Parça Mutfak Seti 129 TL

Petcom Şarjörlü Rende 119 TL

Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL

Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 24,95 TL

420 cc Cam Pipetli Yeşil Bardak 99,95 TL

2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL

170 cc Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL

6'lı Bardak Altlığı 59,95 TL

4'lü Kül Tablası 49,95 TL

Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL

Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 149 TL

Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL

Teleskopik Lavabo Organizatörü 39,95 TL

Silikon Maşa 24,95 TL

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