Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Sprey Yağdanlık 59,95 TL
Airfryer Izgara Teli 159 TL
50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL
Salta 5 Parça Mutfak Seti 129 TL
Petcom Şarjörlü Rende 119 TL
Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 24,95 TL
420 cc Cam Pipetli Yeşil Bardak 99,95 TL
2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL
170 cc Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL
6'lı Bardak Altlığı 59,95 TL
4'lü Kül Tablası 49,95 TL
Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL
Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 149 TL
Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL
Teleskopik Lavabo Organizatörü 39,95 TL
Silikon Maşa 24,95 TL