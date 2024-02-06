Bugün Türkiye "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerini vuran iki büyük depremin acısının birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için bir araya geldi. Peki, 6 Şubat depremi kaç saniye, şiddeti ve süresi kaç? 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi vefat etti?
6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ SANİYE, ŞİDDETİ VE SÜRESİ
Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.
6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.
Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.