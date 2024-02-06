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6 Şubat depremi kaç saniye, şiddeti ve süresi! 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi vefat etti?

Asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği depremde binlerce vatandaşımız vefat etti. Depremin birinci yıl dönümünde "6 Şubat depremi kaç saniye, şiddeti ve süresi" merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi vefat etti? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 09:15 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:18
6 Şubat depremi kaç saniye, şiddeti ve süresi! 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi vefat etti?

Bugün Türkiye "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerini vuran iki büyük depremin acısının birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için bir araya geldi. Peki, 6 Şubat depremi kaç saniye, şiddeti ve süresi kaç? 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi vefat etti?

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ SANİYE, ŞİDDETİ VE SÜRESİ

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

DEPREMİN KONUMU

Depremler Anadolu, Arap ve Afrika levhaları arasındaki üçlü eklemin yakınında gerçekleşmiştir. Birinci deprem İTÜ'nün ön inceleme raporuna ve MTA'nın saha inceleme raporuna göre Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde, AFAD'ın ön değerlendirme raporuna göre ise Ölü Deniz Transform Fayı üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci deprem ise Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmiştir.

Depremlerin mekanizması ve konumu Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ölü Deniz Transform Fayı üzerinde meydana gelen depremlerle uyumludur. Doğu Anadolu Fayı, Türkiye'nin Ege Denizi'ne (batıya) doğru ekstrüzyonunu barındırırken, Ölü Deniz Fayı, Arabistan yarımadasının Afrika ve Avrasya levhalarına göre kuzeye doğru hareketini barındırır.

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