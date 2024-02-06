Bugün Türkiye "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerini vuran iki büyük depremin acısının birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için bir araya geldi. Peki, 6 Şubat depremi kaç saniye, şiddeti ve süresi kaç? 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi vefat etti?

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ SANİYE, ŞİDDETİ VE SÜRESİ Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.