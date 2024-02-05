Psikolog Şerife Akkoyun depremden sonra Polonya’dan Malatya’ya döndü! Onlarca depremzede çocuğa umut oldu

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olan Şerife Akkoyun (27), asrın felaketi depremleri 3 yıl önce gittiği Polonya'da öğrendi. Malatya'daki ailesine ulaşmaya çalışan Şerife Akkoyun, önce panikledi.
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olan Şerife Akkoyun (27), asrın felaketi depremleri 3 yıl önce gittiği Polonya'da öğrendi. Malatya'daki ailesine ulaşmaya çalışan Şerife Akkoyun, önce panikledi.
Saatler sonra kız kardeşinden ve ailesinden iyi olduklarına dair haber alabildi. Depremin ardından Türkiye'ye gelen genç doktor, 20 gün sonra İsviçre'de yaşayan ve profesyonel yüzücü olan ağabeyi Fatih Akkoyun'un Ren Nehri'nde ayağına kramp girmesi sonucu hayatını kaybettiğini öğrendi. Büyük acı yaşayan Akkoyun, Polonya'ya geri dönmedi.
ONLARA FAYDAM OLSUN
Malatya'da kalarak kreş açmaya karar veren Akkoyun; "Bu şekilde en azından memleketime bir faydam olur diye düşündüm. Depremin yıktığı bir kentte ilaç ve gıdanın dışında en büyük ihtiyaçlardan biri de kreştir. Çünkü aileler o süreçte çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir yer arıyorlardı. O yüzden onlarca aile çocuğunu kreşe getirdi. Çocuklar kendi aralarında legodan ev yapıp daha sonra alttan sallayarak deprem oluyor diye oynuyorlardı. Bunun üzerine çocuklara depremin etkisini üzerlerinden atmaları için eğitim ve oyunlar oynattık. Birçok çocuğumuzu bu şekilde o zihinsel travmadan kurtarabildik" dedi.
ALİ ALTUNTAŞ/ TAHİR ÖZÇELİK