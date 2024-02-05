Ormandaki adamı 5 saniyede fark ederseniz, Sherlock Holmes’un IQ’suna sahipsiniz...

Bu görsel bulmaca, izleyicilere bir orman manzarası sunan ve içerisinde gizlenmiş bir oduncuyu bulmalarını isteyen bir optik illüzyondur. Oduncu, odun kütükleri arasında ve bir balta ile birlikte saklanmıştır. Ancak, olay yerinde fiziksel olarak görünmeyen oduncuyu tespit etmek gerekiyor.