Ormandaki adamı 5 saniyede fark ederseniz, Sherlock Holmes’un IQ’suna sahipsiniz...

Bu görsel bulmaca, izleyicilere bir orman manzarası sunan ve içerisinde gizlenmiş bir oduncuyu bulmalarını isteyen bir optik illüzyondur. Oduncu, odun kütükleri arasında ve bir balta ile birlikte saklanmıştır. Ancak, olay yerinde fiziksel olarak görünmeyen oduncuyu tespit etmek gerekiyor.
Bu bulmaca, okuyuculara verilen 6 saniyelik bir süre içerisinde çözülmelidir. Bu kısa zaman dilimi, bulmacanın zorluğunu artırır ve okuyucunun dikkatini maksimum derecede odaklamasını gerektirir.
Oduncuyu bulmak için, izleyicilerin resme dikkatlice bakmaları ve görsel ipuçlarını fark etmeleri gerekmektedir. Oduncunun bulunması, resmin 90 derece sağa döndürülmesiyle mümkün olur. Bu dönüşümle, oduncu ağaçta daha net bir şekilde tespit edilebilir.