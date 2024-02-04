Kocaeli’de feci kaza! Otomobille çarpışan TIR sürücüsü kaçtı... 1 ölü 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Ömer Taha Y. idaresindeki 41 APS 486 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR'la çarpıştı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilde bulunan Cengiz B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile Filiz D. ve Emre A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Polis, kazanın ardından kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.