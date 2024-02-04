Yer: İstanbul Kadıköy... Kız kardeşini darbederek zorla taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Caddebostan Mahallesi'nde H.K. (22) isimli kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.K'yi (26) gözaltına aldı.
Darbedilerek zorla taksiye bindirilen H.K'nın M.K'dan şikayetçi olmadığı belirtildi.