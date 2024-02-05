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İstanbul'da spiker, trafiği birbirine kattı! Sivil ekipler tarafından yakalandı

Spiker Ahsenur A., otomobiliyle drift attı. Trafiği felç edince sivil ekipler tarafından yakalandı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
İstanbul’da spiker, trafiği birbirine kattı! Sivil ekipler tarafından yakalandı

İstanbul Başakşehir'de 14 Ocak'ta bir kadın sürücü, otomobiliyle "drift" yaparak trafiği alt üst etti. Kaydettiği görüntüleri "Çam Sakura'yı yıkmaya geldim" notuyla bir de sosyal medyada gösterdi.

Görüntüleri inceleyen trafik polisi, plakadan yola çıkarak sürücünün sunucu Ahsenur A. olduğunu belirledi. Yakalanan Ahsenur A.'ya "Drift yapmak" maddesinden 32 bin 233 lira, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası kesildi. Otomobil, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan sürücünün ehliyetine ise 60 gün el konulmasına karar verildi.

CEMAAT SPOR!
İstanbul Bağcılar Belediyesi, yaşlılar için "5 Vakit Namaz, 2 Vakit Spor Projesi'nin" startını verdi. Uygulama 3 hafta önce 11 camide hayata geçirildi. Proje kapsamında cemaate öğle ve ikindi namazlarından eğitmen rehberliğinde birer saatlik spor hareketleri öğretildi. Abdülhamid Han Camii'nde cemaate egzersiz yaptıran spor eğitmeni Fatih Yamanoğlu, "Etkinlikler fiziksel aktiviteye uygunluk çerçevesi içerisinde yapılıyor. Kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Biraz daha yumuşak hareketlerle insanları yormadan yapıyoruz" dedi.

ÇENESİ DEĞİL KUYRUĞU TEHLİKELİ
Florida Atlantik Üniversitesi'nde biyolog olan Marianne Porter, 'thresher' cinsi köpek balıklarını inceledi. Harman köpekbalığı da denilen bu deniz canlılarının, çenesinden çok, kuyruklarının daha tehlikeli olduğunu belirledi.

Dr. Porter, "Bu köpek balığı adeta ekstrem yoga yapıyor" dedi. Jamie Knaub, omurlarının içinde 'bir bisiklet tekerleğindeki jant telleri gibi mineralize plakaların dizilimini' gördüklerini söyledi. Bu sayede avını kuyruğu ile etkisiz hale getirdiği ve avladığı gözlendi.



DÖNÜŞ YARINA KALDI
SPACEX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini bildirdi. Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını kaydetti. Yaklaşık 30 saatlik bir yolculuktan sonra dünyaya dönecek olan Alper Gezeravcı'nın, Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi civarına ineceği, oradan gemi ile alınacağı belirtildi. Gezeravcı'nın, ABD'ye döndükten bir hafta sonra da Türkiye'de olacağı öğrenildi.


24.7 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 24 milyon 678 bin 521 lira devretti. 5 bilenler 189 bin 191 lira, 4 bilenler 2 bin 196 lira, 3 bilenler 104 lira, 2 bilenler ise 11 lira ikramiye alacak.



1.2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 209 bin 693 lira devretti. 5 bilenler 12 bin 374 lira, 4+1 bilenler bin 302 lira, 4 bilenler 126 lira, 3+1 bilenler 64 lira, 3 bilenler 21 lira, 2+1 bilenler 24 lira, 1+1 bilenler 10 lira, 0+1 bilenler ise 10 lira ikramiye alacak.

KAHRAMAN ŞEHİT!
İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan ticari gemiye kılavuzluk hizmeti için gemiye çıkmaya çalışan 62 yaşındaki Kılavuz Kaptan Oğuz Kök, denize düşerek hayatını kaybetti. Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan New Siham isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.

Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Kök, bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi. Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nden 1983 yılında mezun olan Oğuz Kök'ün, 2006 yılında da kılavuz kaptanlığı yaptığı tankeri, Dolmabahçe Sarayı'na çarpmasına 200 metre kala demir atarak durdurmuştu. Büyük bir faciayı son anda engelleyen Oğuz Kök, Deniz Ticaret Odası tarafından IMO cesaret ödülüne aday gösterilmişti.
Mustafa BAKIRHAN

LALE DEVRİ
Mersin'in Anamur İlçesi'nde coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, 1750 metre yükseklikte yeni bir ters lale türünü keşfetti. Bu konuda uzman olan Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehtap Tekşen'e, bitkiyle ilgili bilgileri gönderdi. Tekşen, Resimli Türkiye E-Florası Bilim Editörleri Aşkın Öykü Çimen ve Prof. Dr. Hasan Yıldırım'la birlikte yeni türü 22 Ocak'ta Annales Botanici Fennici Dergisi'ne bildirdi.

A'VUKUAT'
İstanbul Silivri Adliyesi'nde şok bir olay yaşandı. Mescitteki dini malzemelere zarar vererek peygambere ve Kuran-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren bir yazının Türk Bayrağı'na zımbalandığı anlaşıldı. Soruşturmada avukat Semih Anıl N., gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. İfadesinde ise okuduğu bir kitabın etkisinde kalıp eylemleri gerçekleştirdiğini anlattı.
HUZEYFE ATICI

DELİL BIRAKMAYIN
İzmir'deki cinayetin yankıları halen devam ediyor. 31 Ocak tarihinde Buca'da taksici Oğuz Erge'ye arka koltuktan 3 el ateş etmişti. Erge, hastanede hayatını kaybetti. İfadede, "Parayı ödeyecektim, ters konuştu. Ben de ateş ettim" gibi yalanlar söyleyen insan müsveddesi Delil Aysal'ın dün cezaevinde saldırıya uğradığı iddia edildi. Saldırıya dair detaylar henüz net olarak ortaya çıkmasa da, bu iddia bile herkesi mutlu etti.

HOROZLANMAYIN
Jandarma ekipleri, Denizli Pamukkale'de Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği'nde horoz dövüştürüldüğüne yönelik ihbar aldı. Operasyonda hayvan sahibi 13 kişiye 93 bin 800 TL para cezası kesildi. Dernek başkanı olduğu öğrenilen iki kişi, jandarmaya dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadılar.

CİNNET HALİ!
Konya'nın Güneysınır İlçesi'nde çay ocağı işleten Ali Osman Kurt (30), daha önce kendisini darp eden meslektaşı Yıldırım Uyan'ı (42) aracıyla takip etti, çarptı. Daha sonra Uyan'ı demir sopayla darp eden Kurt, ellerini bağlayıp aracına koyduğu Yıldırım Uyan'ı canlı iken toprağa gömdü. Kurt'un, aracıyla yolda yürüyen Yıldırım Uyan'a çarpması, sonrasında darp edip aracına koyduğu anlar kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan Kurt ifıadesinde, "Beni darp ettiği günden beri uyuyamıyorum. Bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm. Arabayla çarpıp, sopayla dövdüm. Yakmaya çalıştım ama yakamadım. Daha sonra gömdüm. Gömdüğüm sırada konuşuyordu, canlıydı" dedi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ali Osman Kurt, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
TOLGA YANIK

SÜPER AÇIKLAMA!
Amerikalı şarkıcı Taylor Swift hayranlarını rahatlatan açıklama Japonya'nın Washington'daki büyükelçiliğinden geldi. Japon yetkililer, X platformundan paylaşımda 7-10 Şubat tarihlerinde dünya turnesi Eras Tour kapsamında Japonya'da dört konser verecek olan ABD'li şarkıcının özel bir uçakla ABD'ye dönerek 11 Şubat tarihindeki Super Bowl finaline yetişebileceğini duyurdu.

SON DERECE SICAK
Soğuk havalar etkisini kaybediyor. Sıcaklıklar, 10 derece birden yükseliyor. Erken bahar geliyor.

ÖLMEZ NİNE
Gaziantep'te 111 yaşındaki Hatice Düzer, beyin kanamasını atlattı. Kalça kırığı yaşadı. Enkazdan sağ çıkarıldı. Şimdi de zatürreyi yenip pastayla kutladı.

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