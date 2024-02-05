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Coca-Cola Ulusal 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Coca-Cola Ulusal 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 100.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Coca-Cola Ulusal 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Coca-Cola Ulusal 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 100.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

100.000 TL DEĞERİNDE PARAM HEDİYE KART KAZANAN ASİL TALİHLİLER

100.000 TL DEĞERİNDE PARAM HEDİYE KART KAZANAN ASİL TALİHLİLER

100.000 TL DEĞERİNDE PARAM HEDİYE KART KAZANAN YEDEK TALİHLİLER


100.000 TL DEĞERİNDE PARAM HEDİYE KART KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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