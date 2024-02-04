Son dakika: TEM Otoyolu’na giren başıboş sokak köpeği zincirleme kazaya neden oldu: 1’i bebek 12 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine ilerleyen 07 ALL 572 plakalı otomobilin sürücüsü, otoyola giren köpeği son anda fark ederek çarpmamak için frene bastı.