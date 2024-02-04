Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan ATV kazasında ölmüştü! Tutuklu sanık alkollü olmadığını iddia etti: Ameliyata girerken alkol ile ellerimizi dezenfekte ediyoruz

Gaziantep 'te Ekim 2023'te otomobiliyle çarptığı ATV'deki Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan'ın ölümüne sebep olan tutuklu sanık Prof. Dr. V.K, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık V.K., ilk duruşmaya SEGBİS'le bağlandı. K, "Kazanın olduğu gün saat 17.00 gibi üniversiteden çıktım, evime doğru giderken kazanın olduğu kavşağa doğru yaklaşırken frene basarak hızımı azalttım. Ayağım frene basarak kavşağa kadar dikkatli ve kontrollü bir şekilde geldim. Kavşağa gelene kadar ayağım frendeydi.

ATV'nin bana çarptığını ve yerde de yatan iki tane çocuk gördüm. Ortopedi uzmanı olduğum için müdahale etmek istediğim için oraya doğru yöneldim ancak bilinç kaybı yaşayıp yere yığılmışım" dedi. Baba Mesut Akın'ın avukatı Mutlu Can Dağlı ise tepki gösterdi: İki tane küçük çocuğun yaptığı hatadan dolayı ölümüne sebebiyet veren birinin açıkça her şeyi anlatacağını beklemiyorduk. En azından bir baş sağlığı dilemesini bekliyordum. Ancak suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar dışında savunma yapmamıştır.