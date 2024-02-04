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34 yaşında üç kez kalp kapakçığı değişti! Son ameliyatı ameliyatı riskli olunca kasıktan yapılan operasyonla hayata bağlandı

Daha önce iki kez kalp kapakçığı değişen Ferhat Şengün, 3. ameliyatı riskli olunca, kasıktan yapılan operasyonla hayata bağlandı. Prof. Dr. Karaca, "Hastamızın göğsü açılmadı ve bu işlem için kalbi durdurulmadı. Kasıktan bir iğneyle girip çalışmayan kapağın içine yeni bir kapak takılarak kapak fonksiyonları normal hale getirildi. Kapağında 3 derece kaçağı vardı. Şu an hiç kaçağı yok" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
34 yaşında üç kez kalp kapakçığı değişti! Son ameliyatı ameliyatı riskli olunca kasıktan yapılan operasyonla hayata bağlandı

İzmir'de çocukken yaşadığı kalp romatizmasının ardından iki kez kalp kapağı değiştirilen Ferhat Şengün (34) kapak fonksiyonlarının yeniden bozulması üzerine 3. kez ameliyat kararının eşiğine geldi.

Ancak üçüncü açık kalp operasyonunun riskli bulunması üzerine Şengün, dünyada nadir yapılan bir yöntemle, kasıktan bir iğneyle girilip çalışmayan mitral kalp kapağının üzerine yeni bir biyoprotez kapak takılarak hastalığı yendi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Karaca, "Hastamız çocuk yaşta kalp kapağında tutulma yaşamış. Mitral kapakta ciddi daralma olmuş, ameliyatla metal kapak takılmış. Yıllar içerisinde beyin damarlarında bir balonlaşma olmuş ve beyin kanaması geçirmiş. 7 yıl önce ikinci ameliyatla bu metal kapak çıkartılıp yerine biyoprotez dediğimiz yani insan dokusu içeren kalp kapağı yerleştirilmiş. Bu kapaklar metal kapaklara göre daha çabuk bozulabiliyor" sözlerini kaydetti.

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