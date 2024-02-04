FBI kapısını çaldı! Adını Aaron olarak değiştiren Rıza Sarraf, ABD’de kayıplara karıştı





SALI GÜNÜ DÜNYADA

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 günlük görevine tamamlayan Türk Astronot Alper Gezeravcı, önceki gün saat 14.00'te dönüşe geçecekken kötü hava şartlarına takıldı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 uluslararası astronotu taşıyacak olan Dragon kapsülünün, yarın saat 17.00'da istasyondan ayrılabileceği açıklandı. Gezeravcı'nın salı günü saat 17.50'de Dünya'ya iniş yapmasının planlandığı açıklandı. Dönüş yolculuğunun yaklaşık 24-25 saat süreceği hatırlatıldı. Florida'nın doğusunda yer alan Atlas Okyanusu ya da batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine paraşüt açarak inmesi öngörülen Gezeravcı'nın okyanusta gemi ile karaya taşınacağı, NASA'da müşahede altında tutulacağı, bir hafta sonra Türkiye'ye döneceği vurgulandı.

NEREDESİN İPEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü'ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan İpek Bilecen (17), iddiaya göre 15 Ocak'ta çitlerden atlayarak kaçtı. Bunun üzerine kurum yetkilileri durumu polise anlattı. İhbar üzerine polis ekipleri, Bilecen'in bulunması için çalışma başlattı.

BABA OLMASI YASAK

Hollandalı müzisyen Jacob Meijer'in 550'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğu anlaşıldı. 2007'den bu yana sperm bağışı yapan Meijer'in çocuklarından 375'inin Hollanda'da yaşadığı vurgulandı. Ülkede bir kişinin 25'ten fazla çocuk sahibi olamayacağı belirtilerek, Meijer'in artık baba olması yasaklandı.

YERİ DOLMUYOR

Balıkesir Armutlu'da köpeği Tina ile birlikte ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Korhan Berzeg'in (83) ailesi kampanya başlattı. Aile, "Sosyal medyada 'FindKorhanBerzeg' etiketini kullanın, hikayesini paylaşın ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir şey biliyorsanız lütfen öne çıkın" ifadelerini kullandı. Aile ABD Büyükelçiliği'ne de yardım etmeleri için başvuru yaptı.

SAATİ 873 TL

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalanıp karakola alındı. Aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden çoğu bozuk para olmak üzere tam 873 lira çıktı. Dilencinin bu parayı bir saatte topladığını duyan ekipler bile şaşırdı kaldı. Dilencilere ise kabahatler kanununa göre işlem uygulandı.