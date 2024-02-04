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FBI kapısını çaldı! Adını Aaron olarak değiştiren Rıza Sarraf, ABD’de kayıplara karıştı

Adını Aaron olarak değiştiren Rıza Sarraf, ABD’de kayıplara karıştı. Yargılandığı davaya gelmeyince, avukatlar FBI’ın kapısını çaldı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Şubat TAKVİM yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
FBI kapısını çaldı! Adını Aaron olarak değiştiren Rıza Sarraf, ABD’de kayıplara karıştı

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, yine bir numaralı gündem olmayı başardı. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Zarrab'ı suçlu gösteren ABD'li askerlerin avukatları, Rıza Sarraf'ı bulamadı.

Miami'deki Davie bölgesindeki malikanede yaşadığı anlaşılan Sarraf'ın o adresi terk ettiği ortaya çıktı. Biri New York olmak üzere New Jersey'deki 3 adreste de Sarraf'ın olmadığı kayıtlara yansıdı. Davacıların avukatları sanık Zarrab'ın ABD'de kayıplara karıştığını savunarak, kendisine tebligat dahil hukuki prosedürün gerçekleşmesi için ulaşamadıklarını belirtip ek süre istediklerini aktardı.

İNTİHAR DEĞİL CİNAYET
Manisa'da 10 ay önce komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (28) kaldığı polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Yeşim Akbaş'ın sol el tırnak aralarındaki doku örneklerinin Doğancan Yıldız'ın doku örneği ile örtüştüğü vurgulandı. Akbaş'ın intihar etmiş olmasının hayatın doğal akışına aykırı olduğu ve Yıldız tarafından başına bir el ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi. Bu nedenle Yıldız'ın, 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. (Ceyhan TORLAK)



SALI GÜNÜ DÜNYADA
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 günlük görevine tamamlayan Türk Astronot Alper Gezeravcı, önceki gün saat 14.00'te dönüşe geçecekken kötü hava şartlarına takıldı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 uluslararası astronotu taşıyacak olan Dragon kapsülünün, yarın saat 17.00'da istasyondan ayrılabileceği açıklandı. Gezeravcı'nın salı günü saat 17.50'de Dünya'ya iniş yapmasının planlandığı açıklandı. Dönüş yolculuğunun yaklaşık 24-25 saat süreceği hatırlatıldı. Florida'nın doğusunda yer alan Atlas Okyanusu ya da batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine paraşüt açarak inmesi öngörülen Gezeravcı'nın okyanusta gemi ile karaya taşınacağı, NASA'da müşahede altında tutulacağı, bir hafta sonra Türkiye'ye döneceği vurgulandı.

NEREDESİN İPEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü'ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan İpek Bilecen (17), iddiaya göre 15 Ocak'ta çitlerden atlayarak kaçtı. Bunun üzerine kurum yetkilileri durumu polise anlattı. İhbar üzerine polis ekipleri, Bilecen'in bulunması için çalışma başlattı.

BABA OLMASI YASAK
Hollandalı müzisyen Jacob Meijer'in 550'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğu anlaşıldı. 2007'den bu yana sperm bağışı yapan Meijer'in çocuklarından 375'inin Hollanda'da yaşadığı vurgulandı. Ülkede bir kişinin 25'ten fazla çocuk sahibi olamayacağı belirtilerek, Meijer'in artık baba olması yasaklandı.

YERİ DOLMUYOR
Balıkesir Armutlu'da köpeği Tina ile birlikte ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Korhan Berzeg'in (83) ailesi kampanya başlattı. Aile, "Sosyal medyada 'FindKorhanBerzeg' etiketini kullanın, hikayesini paylaşın ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir şey biliyorsanız lütfen öne çıkın" ifadelerini kullandı. Aile ABD Büyükelçiliği'ne de yardım etmeleri için başvuru yaptı.

SAATİ 873 TL
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalanıp karakola alındı. Aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden çoğu bozuk para olmak üzere tam 873 lira çıktı. Dilencinin bu parayı bir saatte topladığını duyan ekipler bile şaşırdı kaldı. Dilencilere ise kabahatler kanununa göre işlem uygulandı.

HAİN SALDIRI
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı hainler, taciz ateşi açtı. Yaralanan Uzman Çavuş Kadir Dingil (30), kurtarılamadı. Şehidin acı haberi, Osmaniye'nin merkeze bağlı Çona köyündeki baba evine ulaştı. Baba Mehmet, anne Nadiye ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olan şehit Dingil'in bugün son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

EŞKIYALAR HASTANE BASTI
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan hemşire Tuba Balur, aynı bölümde çalışan sağlık çalışanları ile tartıştıktan sonra arkadaşlarını çağırdı. Batman'dan gelen 8 kişilik arkadaş grubunu yangın merdiveninden ve şifreli kapılardan kendi kartını okutarak içeriye aldı. Şahıslar, çalışanlara saldırdı. Serkan Kaymaz, Diyaddin Çelik, İshak Kaya, Ali Çırık ve Mehmet Halil Korkmaz yaralandı. Korkmaz, yoğun bakıma alındı. Diğer 4 sağlık çalışanı ise darp raporu aldı. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Tuba Balur ve hastane yönetimi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

KRALA SUİKAST
Nijerya'da bir grup silahlı saldırgan, Kral Segun Aremu'nun sarayına baskın düzenledi. Grup, Aremu'yu öldürürken karısını ve beraberinde bir kişiyi daha kaçırdı. Kwara eyaletinde işlenen cinayetle ilgili açıklama yapan Vali AbdulRahman AbdulRazaq, şoke edici bulduğu olayları için "iğrenç" olarak niteledi. Vali, "Failleri mutlaka yakalayacağız ve bunun onların insanlığa karşı işlediği son suç olmasını sağlayacağız" dedi. Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

149.2 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 149 milyon 225 bin 307 lira devretti. 5 bilenler 386 bin 437 lira, 4 bilenler 5 bin 682 lira, 3 bilenler 352 lira, 2 bilenler ise 35 lira 30 kuruş ikramiye alacak.

HAPİSTEN ÇIKAMAZ
İnternet üzerinden verdiği sahte ilanlarla Türkiye'nin dört bir bir yanından onlarca kişiyi dolandıran dolandırıcı, asayiş ekipleri İstanbul'a geldiği gün yakalandı. Selçuk T'nin (36) 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve hakkında 51 ayrı suçtan aranmasının olduğu ortaya çıktı.

DÜZ KONTAK ÇALIŞMADI!
Bursa'da modeli eski olan araçları düz kontak yapıp çalıştırarak çalan ve onların şasi numaralarını değiştirip satan hırsızlık çetesi Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

BİR CAN DAHA GİTTİ
Artvin'in Arhavi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ender Turhan tarafından öldürülen Hacer Turhan, toprağa verildi. İlçeyi yasa boğan ölüm sonrası iki çocuk annesi genç kadının cenaze namazına katılanlar, kadın cinayetlerinin sone ermesini istedi.

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