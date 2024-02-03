HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı! Marmara dahil 4 bölgede sağanak bekleniyor! Bugün hava nasıl olacak?

DÜZCE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı