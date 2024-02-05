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Artık daha basit! Ehliyeti olanlara müjde geldi, yaş sınırı...

Ehliyet alım sürecinde önemli değişikliklere gidildi. Yapılan düzenlemeler, sürücü adaylarına daha fazla esneklik sunarak gençlerin daha erken yaşta ehliyet sahibi olmalarını amaçlıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet almak isteyen adaylara daha fazla seçenek sunulacak. Sürücü kursları, ders saatleri, ve sınav tarihleri konusunda daha esnek bir yapı oluşturularak sürücü adaylarına daha fazla uygunluk sağlanacak. Bu sayede iş ve eğitim hayatıyla daha uğraşan gençlerin ehliyet alım sürecine daha rahat katılım sağlamaları hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 13:03 Güncelleme 05 Şubat 2024, 13:03
Artık daha basit! Ehliyeti olanlara müjde geldi, yaş sınırı...

Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklikler genç sürücülere daha fazla esneklik sunarken trafik güvenliğini de ön planda tutuyor. Son yapılan ehliyet yönetmeliği değişiklikleri, özellikle genç sürücüler için heyecan verici yeniliklere kapı aralıyor. Artık belirli ehliyet sınıflarında sürücü adayları daha erken yaşlarda ehliyet sahibi olma şansına sahip olacak.

EHLİYETLER İÇİN YAŞ SINIRLARI

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle birlikte D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24'e indirilmişti. Bu değişiklikle gençler, büyük araçları kullanma becerilerini daha erken yaşlarda geliştirebilecekler.

Yeni düzenlemeye göre, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16'ya çekildi. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise yaş sınırı 18 olarak belirlendi.

Ağır motosiklet kullanmak isteyenler için ehliyet alma yaş sınırı da düşürüldü. Artık A sınıfı ehliyet için minimum yaş sınırı 20 olarak belirlendi.

KAMYON VE OTOBÜS EHLİYETLERİNDE YAŞ SINIRI

C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler için ise yaş sınırı 21 olarak belirlendi.

Otobüs ve otobüs+römork ehliyetleri için ise ehliyet almak isteyenlerin en az 24 yaşında olmaları gerekiyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte genç sürücülerin ehliyet alma sürecindeki engeller azalırken, trafik güvenliğinin de artması hedefleniyor.

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