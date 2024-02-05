Artık daha basit! Ehliyeti olanlara müjde geldi, yaş sınırı...

Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklikler genç sürücülere daha fazla esneklik sunarken trafik güvenliğini de ön planda tutuyor. Son yapılan ehliyet yönetmeliği değişiklikleri, özellikle genç sürücüler için heyecan verici yeniliklere kapı aralıyor. Artık belirli ehliyet sınıflarında sürücü adayları daha erken yaşlarda ehliyet sahibi olma şansına sahip olacak.

EHLİYETLER İÇİN YAŞ SINIRLARI Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle birlikte D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24'e indirilmişti. Bu değişiklikle gençler, büyük araçları kullanma becerilerini daha erken yaşlarda geliştirebilecekler.