;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sırada hangi kandil var? 2024 KANDİL GÜNLERİ 🕌| Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına ait Dini Günler Takvimi'ni duyurarak, müslüman vatandaşların beklediği bilgileri paylaştı. Bu takvimde, kandil günleri gibi manevi açıdan büyük öneme sahip günler özel bir yer tutuyor. Regaip Kandili'nden itibaren Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili gibi özel günlerin tarihleri belirlenmiş durumda. Müslüman topluluk, bu mübarek günlerde maneviyatlarını derinleştirmek ve ibadetlerini yoğunlaştırmak amacıyla bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor. Peki Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 13:33 Güncelleme 03 Şubat 2024, 13:33
Sırada hangi kandil var? 2024 KANDİL GÜNLERİ 🕌| Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Her yeni yıl, İslam alemindeki müslümanlar için kandil günleri takvimini merakla beklemeye başlar. 2024 yılında da bu önemli günlerin ne zaman kutlanacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili'nin ardından diğer kandil günlerini duyurdu. İslam alemi için manevi anlam taşıyan bu günler, müminlerin dualarını arttırdığı, ibadetlerini güçlendirdiği ve tövbe ettiği özel zaman dilimleridir.

KANDİL GÜNLERİ 2024

11 Ocak Perşembe - Regaip Kandili
6 Şubat Salı - Miraç Kandili
24 Şubat Cumartesi - Berat Kandili


5 Nisan Cuma - Kadir Gecesi
14 Eylül Cumartesi - Mevlid Kandili

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

2024 yılı kandil takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Takvime göre Miraç Kandili, bu yıl 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir.

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

1 Recep: 12 Ocak Cuma

1 Şaban: 11 Şubat 11 Şubat Pazar

1 Ramazan: 11 Mart Pazartesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Alev Alatlı’ya veda: Eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek | CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor | Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor
CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı
Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı
CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım
İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Antalyaspor maçında 11’de olacak
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi! Yeni saat ve tarih belli oldu
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı
SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Göz göre göre yalan söyledi | CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü provokasyonu
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı! Marmara dahil 4 bölgede sağanak bekleniyor! Bugün hava nasıl olacak?
Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray
SON DAKİKA