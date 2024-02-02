HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji yeni raporu yayımladı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Ülkemizin doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ise meraklı gözlerle bekleniyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Orhan Şen, İstabul'a kar yağıp yağmayacağı ile ilgili soruya net yanıt verdi. Şen, karın yağmayacağını belirterek, "Yağması için kuvvetli soğuğun içeri girmesi hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi gerek ama soğuk sınırda geliyor. Sıcaklık 3-4'ün altına inecek ve aynı anda yağış olacak ki yağsın. Ancak şehrin merkezi sıcak. Buna 'ısı adası etkisi' diyoruz. Kırklareli, Çorlu'ya git! Kar vardı. Sakarya- Adapazarı... Buralarda da var. Hatta Kartal'ın tepelerine yağdı. Balkanlardan gelen soğuk hava hem de poyrazdan geldi, Karadeniz üzerinde nemi de alıp, tıpkı diğer şehirler gibi İstanbul'da da bol kar yapmalıydı. Ama olmadı. Karla karışık yağmur yaptı ve bitti" dedi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.