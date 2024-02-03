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Katil Delil Aysal kimdir, kaç yaşında, yakalandı mı? İzmir taksici olayı nedir?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 19 yaşındaki Delil Aysal, taksi sürücüsü Oğuz Erge'yi tabancayla 3 el ateş ederek vurup gasp etti. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Ancak olayın detayları herkesi dehşete düşürdü.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 13:51 Güncelleme 03 Şubat 2024, 13:17
Katil Delil Aysal kimdir, kaç yaşında, yakalandı mı? İzmir taksici olayı nedir?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen dehşet verici olayda, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde görev yapan 44 yaşındaki taksici Oğuz Erge, yüzü maskeli bir müşteriyi aldı. Ancak, müşterinin yönlendirmesiyle yanlış adreslere yönlendirilen Erge, trajik bir sona sürüklendi.

3 EL ARTARDA ATEŞ ETTİ

"Borcumuz ne kadar" diyen saldırgan Aysal, "221 lira kardeş" diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti. Taksi şoförü Oğuz Erge, saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aramış, araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırganın, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrılmıştı.

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir süre yol gittikten sonra "Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna" gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün "Abicim Gaziemir'deyiz" dediği ve saldırganın da "Orası olması gerekiyor" dediği duyulmuştu.

"SOĞUK HAVA ALAYIM DEDİM, İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ"

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırgan ise "Hastayım ondan takıyorum abi" diyor. Şoför Oğuz Erge ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyulmuştu.

"SPONTANE GERÇEKLEŞTİ"

Öte yandan şoförü öldüren Delil Aysal ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

DEPREM DETAYI DUYGULANDIRDI

Soğukta müşterisi üşümesin diye alan ve 3 kurşunla vurulan Oğuz Erge'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir'e gelen depremzedeleri de ücretsiz taşıdığı ortaya çıktı. Bu detay, herkesi duygulandırdı.

Oğuz Erge, bugün Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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