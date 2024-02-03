ABD’de kan bağışlamak isteyen bir Türk genci, Çernobil gerekçesiyle geri çevrildi

MİT 'TEN MOSSAD'A YENİ DARBE Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad ile bağlantılı kişilere yönelik ortak bir operasyona imza attı. MİT ile İstanbul Emniyet'i tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığı ile takip ettiğini tespit etti. İsrail İstihbarat Servisi, dedektifler aracılığı ile hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf/video, canlı takip gibi faaliyetlerini gerçekleştiriyordu.

BİR TALİHLİYE 468 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 468 bin lira kazandı. 9 bilenler 9 bin 950'şer, 8 bilenler 674'er, 7 bilenler 121'er, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

'TIRAJ'İK DEHŞET

Ankara'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hasan Çelik, 15 Kasım 2023'te kayıplara karıştı. Ailesi, 77 gündür haber alamadığı Çelik için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Şüpheli Yalçın Ülger ve kuzeni Fatih, Çelik'le araba alım satım işi için görüştüklerini anlattı. Ülger'in şüpheli konuşmalarını ardından kuzenler gözaltına alındı. Alım satım işine dahil olduğu söylenen Yasin Tıraş, Çelik'in cansız bedeni evinden 16 dakika uzakta bulunduğunu itiraf etti. Telefonu, kartları, kimliği ise evinde bulunan Tıraş, Çelik'in hesabındaki 440 bin TL'yi kullandığını üstüne 200 bin TL de kredi çektiğini belirtti. Hasan Çelik'i öldürmediğini, kuzeni Mert Kartal'ın öldürdüğünü, hatta yakarak yok etmek istediğini söyledi. Cezaevinde cinayetten hüküm giydiğini, Çelik'i öldürdüğü tarihte de cezaevi izninde olduğunu, kendisinin cinayetle alakasının olmadığını dile getirdi.



ORGAN NAKLİNİN BABASINA VEDA

Antalya'da Prof. Dr. Alper Demirtaş (60), 7 binden fazla böbrek nakli yaparak ünü ülke sınırlarını aştı. Dün ise Demirbaş'tan acı haber geldi. İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan doktor, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Demirbaş, yaşamını yitirdi. 15 yıldır özel bir hastanenin Organ Nakli Merkez Bölüm Başkanlığı görevini yürüten doktor, hastalığı nedeniyle 25 Ekim'de görevini bırakmıştı.



'TAK'INTI!

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiltere uyruklu K.E., anaokulundan çıkarak aracına bindi. Sık sık okul çıkışına giden takıntılı taksi şoförü M.G., öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen E. ile taksi şoförü G. arasında tartışma yaşandı. G., yanındaki silahıyla E.'yi önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. G. ise intihar girişiminde bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



ORYANTAL CİNAYETİ

Eskişehir'de Ü.D. (40), eğlence mekanlarında 'İpek' adı ile oryantallik yaptığı öğrenilen S.T.'nin (30) evine gitti. Kadının eğlence mekanında çalışmasını istemedi. Tartışma esnasında yanında getirdiği tabanca ile T.'yi katletti. Olay yerinden kaçan zanlı, karakola giderek suçunu itiraf etti. D.'nin, T. ile yaklaşık 1 yıllık ilişkisi olduğu ve bu sebeple resmi nikahlı eşinden ayrıldığı da öğrenildi. 1 çocuk annesi olan S.T.'nin Güneydoğu'dan yaklaşık 6 yıl önce Sakarya'ya geldiği öğrenildi.



9 YILLIK ÖZGÜRLÜK BİTTİ

Konya'da 9 yıl önce bıçaklanmış cesedi bulunan Suriyeli K.H'nin ağabeyi A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gaziantep'te gözaltına alınan katilin cinayetten sonra Suriye'ye kaçtığı ve yıllar sonra sahte bir isimle Türkiye'ye giriş yaptığı anlaşıldı. Üzerinde 'Özgürlük' anlamına 'Freedom' yazan kazakla adliyeye sevk edilen H., tutuklandı.



BU AĞAÇ 16 MİLYON YAŞINDA

Uşak'ın Banaz İlçesi'ndeki orman sahasında bir ağaç fosili bulundu. Yapılan analizlerde ağaç fosilinin Orta Miosen dönemine ait yani günümüzden 10-16 milyon yıl önceki jeolojik zamana ait olduğu tespit edildi. Fosilin, çamgillere ait olduğu ve oluşumunda Elmadağ volkanizmasının etkisi olduğu ortaya çıkarıldı.



BAKANLIKTAN UYARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT AŞ'den bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şirketin adı kullanılarak çeşitli dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Şu uyarılar yapıldı: PTT logusuyla telefonunuza ve e-maili'nize gönderilen linkleri sakın tıklamayın. Aksi halde dolandırıcılar tüm hesaplarınıza erişebilir...

ZOR Y'ERİK'

Antalya'da aşeren hamileler için yeşil erik satıldı. Tanesi 100, kilosu 6 bin liraydı.