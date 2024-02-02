SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana’da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sosyal medya hesabından duyurdu.
Adana Saimbeyli'de saat 22.06 saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberleri... İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sosyal medya hesabından duyurdu.
Adana Saimbeyli'de saat 22.06 saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2024.02.02 22:12:02 37.8215 36.0857 2.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.02 22:06:50 37.8202 36.1378 5.0 -.- 3.6 3.5 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.02 21:32:02 38.1587 38.5790 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.02.02 20:33:18 37.9732 27.1377 6.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.02 20:32:17 37.9853 27.1320 7.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.02 19:38:36 39.1445 29.3333 2.4 -.- 2.5 -.- SOGUKSU-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.02.02 19:35:57 38.4742 39.6910 8.2 -.- 1.7 -.- KASLICA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.02 18:48:50 38.5200 39.3402 5.0 -.- 1.7 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.02.02 18:27:47 37.9673 27.1380 9.3 -.- 3.3 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.02 18:06:39 38.5838 39.3098 10.0 -.- 1.3 -.- DOGANKUS-(ELAZIG) İlksel
2024.02.02 17:44:41 37.8843 36.1788 5.0 -.- 2.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.02 16:52:12 40.4323 28.8832 9.5 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel