Sultangazi’de kuyumcu soymaya çalışan acemi çifti esnaf engelledi: O anlar kamerada

Sultangazi 'de bir kuyumcuya soygun için giren çift komşu esnaf tarafından yakalandı.

Sabah erken saatlerinde meydana gelen hırsızlık girişiminde sevgili oldukları öğrenilen Enes E., ve Öznur H.'nın hırsızlık girişimi ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çift içeriye girdikten sonra Enes E.'nin çalışana silah doğrulttuğu görülüyor. Daha sonra komşu esnafın koşarak yardıma geldiği ve çifti yakaladıkları görülüyor.

İş yeri sahibinin oğlu Habib Rıdvan Cömert, "Ben vitrini dizerken bir kadın bir erkek elinde silah ile içeriye girdiler. Sakin olun diye bağırıyordu bende insanlara sesimi duyurmak için çığlık atıyordum. Sonra kadın, camın üzerine atlayıp arka tarafa benim olduğum kısma geçti. Silahlı olan erkek soyguncu da kadınla göz teması kurunca bende yavaş yavaş yaklaşıp bende onun silahının üzerine atlamaya çalıştım. Elinden silahını alıp silahı ona doğrultmaya çalıştım. Belki o esnada birileri gelir bir şekilde müdahale eder. Sonra amcam koştu geldi. Adamla biz burada boğuştuk. Diğer esnaf o arada geldi kızı tuttu. Esnaf toplanınca ikisini de yakaladık" ifadelerini kullandı.