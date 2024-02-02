Ramazan Pişkin’in katili Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay

Katil Erkan Baykut'un evi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Erkan Baykut , buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin 'in İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı Erkan Baykut yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Aksaray 'a kadar yürüdüğünü, buradan otobüsle Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'na gittiğini ve sonra Hacıhüsrev Mahallesi'ne geçtiğini tespit etti.

Katil Erkan Baykut'un evi



Cinayet şüphelisinin komşusu Faruk Öztürk, olayı duyduğunda şoke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Şahsı tanıyoruz. Komşumuzdu. Gerçekten kendi halinde bir çocuk. Bu nasıl oldu ilerleyen zamanlarda inşallah aydınlanacak. Madde bağımlısı olduğuyla ilgili bir şey görmedik, yalan olmasın. Evde annesi ve ablası da vardı. Ancak birkaç gündür annesi evde yoktu. Ailesiyle ilişkileri iyiydi, bir sıkıntı yoktu. Bazı tartışmalar oluyordu ama o kadar şiddetli değildi."