Ramazan Pişkin’in katili Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay

Katil Erkan Baykut'un evi
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Erkan Baykut, buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı Erkan Baykut yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Aksaray'a kadar yürüdüğünü, buradan otobüsle Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'na gittiğini ve sonra Hacıhüsrev Mahallesi'ne geçtiğini tespit etti.
Ramazan Pişkin'in Fatih'teki çay ocağı
Çalışmasını derinleştiren polis ekipleri, adresini belirlediği şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Zanlının babasına ait iş yerinin de Pişkin'in iş yerine yakın bir bölgede olduğu öğrenildi.
Katil Erkan Baykut'un evi
ZANLININ EVİ BASIN MENSUPLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bu arada, şüphelinin yakalandığı ev basın mensupları tarafından görüntülendi.
Katil Erkan Baykut'un evi
Zanlının bir süredir yalnız yaşadığı, annesinin iki hafta önce evden ayrıldığı öğrenilirken, iki katlı binanın giriş katında yer alan dairenin dağınık olduğu görüldü.
Katil Erkan Baykut'un evi
Cinayet şüphelisinin komşusu Faruk Öztürk, olayı duyduğunda şoke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Şahsı tanıyoruz. Komşumuzdu. Gerçekten kendi halinde bir çocuk. Bu nasıl oldu ilerleyen zamanlarda inşallah aydınlanacak. Madde bağımlısı olduğuyla ilgili bir şey görmedik, yalan olmasın. Evde annesi ve ablası da vardı. Ancak birkaç gündür annesi evde yoktu. Ailesiyle ilişkileri iyiydi, bir sıkıntı yoktu. Bazı tartışmalar oluyordu ama o kadar şiddetli değildi."