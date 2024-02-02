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Ramazan Pişkin'in katili Erkan Baykut'un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay

Son dakika haberi! İstanbul'da, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Erkan Baykut'un hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kayıt olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konuldu. Katilin babasına ait iş yerinin de Pişkin'in iş yerine yakın bir bölgede olduğu öğrenildi. Baykut’un bundan iki yıl önce de annesini bıçakla yaraladığı öğrenildi. Bu arada, şüphelinin yakalandığı ev basın mensupları tarafından görüntülendi.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:45 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:01
Ramazan Pişkin’in katili Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay

İstanbul'da, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!



Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlının kimliğini belirledi.

Ramazan Pişkin'in katili böyle yakalandıRamazan Pişkin'in katili böyle yakalandı

Şüphelinin 24 yaşındaki inşaat işçisi Erkan Baykut olduğunu tespit eden ekipler, Beyoğlu'ndaki bir adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Pişkin'in katili Erkan Baykut gözaltına alındıPişkin'in katili Erkan Baykut gözaltına alındı


ANNESİNİ DE BIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kayıt olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konuldu. Baykut'un bundan iki yıl önce de annesini bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Katil Erkan Baykut'un eviKatil Erkan Baykut'un evi

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Erkan Baykut, buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı Erkan Baykut yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Aksaray'a kadar yürüdüğünü, buradan otobüsle Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'na gittiğini ve sonra Hacıhüsrev Mahallesi'ne geçtiğini tespit etti.

Ramazan Pişkin'in Fatih'teki çay ocağıRamazan Pişkin'in Fatih'teki çay ocağı

Çalışmasını derinleştiren polis ekipleri, adresini belirlediği şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Zanlının babasına ait iş yerinin de Pişkin'in iş yerine yakın bir bölgede olduğu öğrenildi.

Katil Erkan Baykut'un eviKatil Erkan Baykut'un evi

ZANLININ EVİ BASIN MENSUPLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, şüphelinin yakalandığı ev basın mensupları tarafından görüntülendi.

Katil Erkan Baykut'un eviKatil Erkan Baykut'un evi

Zanlının bir süredir yalnız yaşadığı, annesinin iki hafta önce evden ayrıldığı öğrenilirken, iki katlı binanın giriş katında yer alan dairenin dağınık olduğu görüldü.

Katil Erkan Baykut'un eviKatil Erkan Baykut'un evi

Cinayet şüphelisinin komşusu Faruk Öztürk, olayı duyduğunda şoke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şahsı tanıyoruz. Komşumuzdu. Gerçekten kendi halinde bir çocuk. Bu nasıl oldu ilerleyen zamanlarda inşallah aydınlanacak. Madde bağımlısı olduğuyla ilgili bir şey görmedik, yalan olmasın. Evde annesi ve ablası da vardı. Ancak birkaç gündür annesi evde yoktu. Ailesiyle ilişkileri iyiydi, bir sıkıntı yoktu. Bazı tartışmalar oluyordu ama o kadar şiddetli değildi."

Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkinin katil zanlısı yakalandı!Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkinin katil zanlısı yakalandı!
"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı!

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