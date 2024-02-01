"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı!

"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin Fatih'te işlettiği çay ocağında öldürüldü.
İstanbul'da, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin Fatih'te işlettiği çay ocağında öldürüldü.
İstanbul'da, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlının kimliğini belirledi.
Şüphelinin 24 yaşındaki inşaat işçisi E.B. olduğunu tespit eden ekipler, Beyoğlu'ndaki bir adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.
Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2024
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır.
Kahraman polislerimizi tebrik… pic.twitter.com/LF00wgjb1a
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.B, buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullanmıştı.
NELER OLMUŞTU?
Diyarbakır'da "Ramazan Hoca" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Bıcaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Pişkin'in cenazesi, uçakla Diyarbakır'a getirildi.
Ailesi ve yakınları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan alınan Pişkin'in naaşı, cenaze nakil aracıyla merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi.
"OĞLUM ÇOK İYİ BİRİYDİ"
Pişkin'in babası İsmail Pişkin, defin işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ederek, "Devlete güveniyorum, Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu, çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği de olayla ilgili bir açıkalamda bulundu. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır."
"Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."
KATİL OLAY YERİNDEN NASIL KAÇMIŞTI?
Pişkin'in yan komşusu İbrahim B., alınan ifadesinde Ramazan Pişkin isimli şahsın dükkanından arbede sesleri duyduğunu seslerin yükselmesi üzerine kendi çalıştığı dükkandan çıkarak Ramazan Pişkin'in dükkanına yöneldiğini bu esnada dükkan içerisinden 1.85-1.90 boylarında siyah giyimli, sakallı, elinde bıçak olan zayıf yapılı erkek şahsın çıkarak Aksaray istikametine koştuğunu şahsın yüzünü net olarak göremediğini söyledi.
"BAZEN TELEFONU MEŞGULE ATIYORDU"
Halil İbrahim Galyan "Saat 08.40 sıralarında biz geldik, buraya oturduk muhabbet ettik. Böyle ayakta geziyordu. Ara sıra telefonları çalıyordu, çıkıyordu orada konuşuyordu. Bazen telefonu meşgule atıyordu. Biraz muhabbet ettik, bize biraz dini bilgiler falan verdi. Biz artık geç oldu, gidelim dedik. Biz gittikten sonra, Ramazan Hoca bizim Sirkeci'deki iş yerimize gelmiş. Yemek yedikten sonra tekrardan buraya gelmiş. İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" dedi.
Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun…— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 31, 2024
Allah rahmet eylesin #Ramazanhoca'ya. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/dRnwhBpa7O
AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Pişkin'le ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun…
Allah rahmet eylesin #Ramazanhoca'ya. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
RAMAZAN PİŞKİN KİMDİR?
Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Pişkin'in konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videolarla tanındı.