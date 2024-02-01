"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı!

Ramazan Pişkin'in komşusu Halil İbrahim Galyan

"BAZEN TELEFONU MEŞGULE ATIYORDU"

Halil İbrahim Galyan "Saat 08.40 sıralarında biz geldik, buraya oturduk muhabbet ettik. Böyle ayakta geziyordu. Ara sıra telefonları çalıyordu, çıkıyordu orada konuşuyordu. Bazen telefonu meşgule atıyordu. Biraz muhabbet ettik, bize biraz dini bilgiler falan verdi. Biz artık geç oldu, gidelim dedik. Biz gittikten sonra, Ramazan Hoca bizim Sirkeci'deki iş yerimize gelmiş. Yemek yedikten sonra tekrardan buraya gelmiş. İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" dedi.

Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun…



Allah rahmet eylesin #Ramazanhoca'ya. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/dRnwhBpa7O — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 31, 2024

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Pişkin'le ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun…

Allah rahmet eylesin #Ramazanhoca'ya. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.