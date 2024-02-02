En acı tatil: Sınıf arkadaşlarından kahreden haber! Biri kalp krizinden öldü, diğeri cenazeden dönerken...

ÖNCE TEHDİT SONRA DEHŞET

İstanbul Fatih'te sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, kendisine ait çay ocağına gelen Erkan Baykut'un 3 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. Pişkin'in olaydan 2 hafta önce bir videoda tehdit edildiğini anlattığı ortaya çıktı. Videoda "Üzerimde yoğun bir kampanya var. Dükkanıma bazı ahlaktan yoksun insanlar geliyor. Benim kimseye küfür ve hakaretim olmamıştır" dediği anlaşıldı. Polisin yakaladığı katil Erkan Baykut'un (24) ise 9 kaydı olduğu anlaşıldı. Zanlının Zeytinburnu'ndan tam 1.5 saat yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Baykut'un daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu öğrenildi.



DEPREM

KÖŞESİ

K.MARAŞ'TAKİ depremlerden etkilenen Osmaniye'de Esenevler Mahalle Muhtarı Tarık Sesli, enkazdan çıkarılan eşyalardan muhtarlık binasında deprem köşesi organize etti. "Bazı vatandaşlarımız bakıyor. Fotoğraf kitap veya başka bir eşyası var ama kalsın diyor. Acı bir hatırası oldu" dedi.

DOLMUŞA GELDİLER

İSTANBUL Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'nde Tuncer Murat Cihan'ı katleden Tacik A.K. ve Rus D.T.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli adliyeye gönderildi. Saldırıyı gerçekleştiren maskeli zanlıların, olay sonrası kaçtıkları Polonya plakalı aracı Beylikdüzü'nde terk ettikleri, ardından bir dolmuşa binip Başakşehir'deki eve geçtikleri belirlendi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları, gece geç saatlere kadar devam etti.

YENİDEN ATEŞKES



HAMAS'IN

İsrail ile yeni rehine takası anlaşmasına ön onay verdiği bildirildi. Katar Dışişleri Bakanlığı, "Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı. Yanıt bekliyoruz" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören kararnameyi imzaladı.

BUZ DEVRİ

Doğu Anadolu dondu. Ardahan'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 33 derece oldu. Özellikle Çıldır İlçesi buz tuttu. Nehirler, göller hatta vatandaşların kaşı kirpiği bile dondu. Vatandaşlar zorunluk olmadıkça dışarı çıkmadıklarını söyledi. 85 yaşındaki Durdağı Çapan ise ilk kez bu kadar soğuk gördüğünü belirterek, hem dondurucu soğukların hem sisin hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.



PELİKALDILAR

Her yıl sonbaharda olduğu gibi Avrupa'dan Afrika'ya göç eden pelikanlar bir süre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesi'nde mola verdi. İlçede konaklayan 20 pelikan daha sonra Afrika'ya doğru yola çıktı. Ancak iki pelikan, balıkçıların ikramlarını tercih edip göç eden sürüye katılmadı. Balıkçılar ilçeden ayrılmayan pelikanlara "Osman ve İbo" adını verdi. Balıkçı Göksel Kılıç, "Vatandaşlar kalan pelikanlara ilgi gösteriyor. Biz de memnunuz. Bazı vatandaşlar tezgahlardan balık alıp, pelikanları besliyor" diye konuştu.

METRODA VAHŞET

İzmir'de Bornova Metro İstasyonu'nda amca çocukları Emirhan Yıldız (19) ve Serdar Yıldız (19) ile K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında 'yan baktın' kavgası çıktı. Yolcuların gözü önünde defalarca bıçaklanan Emirhan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Serdar Yıldız ise tedavi altına alındı. 2 saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalandı.

GEÇİŞ SERBEST

Ulaştırma Bakanlığı'ndan müjde: İstanbul'da gişeler kaldırılacak. Serbest Geçiş Sistemi devreye alınacak.



İNATLA ELVEDA

Ankara'da Güllü Alkan, aile içi şiddet nedeniyle polis çağırdı. Ekip aracındayken kendini yola attı. Parçalandı!



İY'İLİK'

Ordu'da Mustafa Uysal, oğlunu lösemiden kaybetti. Başkaları kurtulsun diye kan verdi. Ve dokusunun kan kanseri bir hastayla eşleştiğini öğrendi. "Çok mutlu oldum" dedi.

KURTARILAMADI

Konya Meram'daki 2 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu Abdülkerim A. (32), böcek ilacı yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrıldı. Üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. (7) kusma şikayetiyle Numune Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlendikleri değerlendirilen aileden 7 yaşındaki Ahmet Enes T. kurtarılamadı. Abdülkerim A. tutuklandı.



ÇOK PİŞMANMIŞ

Tokat'ta eski nişanlısı A.B.Y.'yi (27) tabancayla öldürüp, kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan F.G. (26), ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. G., çok pişman olduğunu vicdanının kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.



BU KADARINA PES

Adana'da kuyumcuya girip, altın çalmaya kalkışan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Polis gelmeden kaçmak isteyen kadınlar, kurtulmak için iş yerinde tuvaletlerini yaptı. Ancak bu pis plan, işe yaramadı. 5 kadın da gözaltına alındı.

MERMİLİ TEŞEKKÜR!

İzmir'in Karabağlar'da dün sabaha karşı 4 çocuk annesi B.K., eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Polis emniyette ifadesini aldığı kadını, tekrar evine bıraktı. B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polis ekibinden daireyi kontrol etmesini istemesinin ardından polis memuru S.A., kendisine eşlik etti ve apartmanın 1'nci katında oturan B.K.'yi, dairesine kadar götürdü. Bu esnada polis memurunun beylik tabancasını alan B.K., S.A.'ya ateş etti. Beline isabet eden mermiyle yaralanan polis, can havli ile olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. de kendi dairesine girdi. Talihsiz polis hastaneye kaldırılırken, B.K.gözaltına alındı. Kadının komşuları, "Yardım edene mermi ile teşekkür etmiş. Yazık" dedi.