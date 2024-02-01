Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden Mustafa Neşeli’ye ceza verilmedi: Akıl sağlığı yerinde değil

Mili Voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden Hakim Mustafa Neşeli isimli şahıs hakkında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen yazı doğrultusunda ceza verilmedi.
FEDERASYON KATILMA TALEBİNDE BULUNDU
Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, "Hande Baladın'ın bulunduğu durum, üstlendiği görev ve ait olduğu camia birlikte değerlendirildiğinde federasyon olarak mevcut olaydan biz de doğrudan zarar görmüş durumdayız. Bu nedenle davaya katılma talebimizin kabulüne karar verilsin" dedi.
Baladın'ı tehdit eden sanık ve avukatı
Söz verilen sanık Mustafa Neşeli, söyleyeceği söz olmadığını belirtti. Sanık avukatı federasyonun katılma talebinin reddini istedi.
SAVCI MÜTALAA VERDİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti. Mütalaaya karşı yeniden söz verilen sanık Neşeli, beraatini istedi. Avukatı ise mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.
Hande Baladın
BALADIN'IN AVUKATI : "SANIK CEZALANDIRILSIN"
Hande Baladın'ın avukatı, sanığın cezalandırılmasını ve gerekirse yeniden rapor aldırılmasını talep etti.
KARAR AÇIKLANDI
Yeniden rapor aldırılması ve federasyonum katılma talebinin doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddeden mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle kendisine isnat edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmış bulunduğundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına ve iyileşinceye kadar tedavi kapsamında kalmasına hükmetti. Hakim kararını açıkladıktan sonra sanığa, "Akıl sağlığın yerinde olmadığı için ceza vermedik. Şifa buluncaya kadar yüksek güvenlikli hastanede kalacaksın" dedi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine sanığın avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Talebimiz gibi çıktı, baştan beri suçsuz olduğunu savunuyorduk. Olması gereken bir karardı" ifadelerini kullandı.