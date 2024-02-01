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Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden Mustafa Neşeli'ye ceza verilmedi: Akıl sağlığı yerinde değil

Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden tehditler savuran Mustafa Neşeli isimli şahıs hakkında karar verildi. Hakim, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen yazıya göre sanığın işlediği öne sürülen fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, dolayısıyla ceza sorumluluğunun olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 13:16 Güncelleme 01 Şubat 2024, 13:31
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden Mustafa Neşeli’ye ceza verilmedi: Akıl sağlığı yerinde değil

Mili Voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden Hakim Mustafa Neşeli isimli şahıs hakkında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen yazı doğrultusunda ceza verilmedi.

FEDERASYON KATILMA TALEBİNDE BULUNDU
Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, "Hande Baladın'ın bulunduğu durum, üstlendiği görev ve ait olduğu camia birlikte değerlendirildiğinde federasyon olarak mevcut olaydan biz de doğrudan zarar görmüş durumdayız. Bu nedenle davaya katılma talebimizin kabulüne karar verilsin" dedi.

Baladın'ı tehdit eden sanık ve avukatıBaladın'ı tehdit eden sanık ve avukatı

Söz verilen sanık Mustafa Neşeli, söyleyeceği söz olmadığını belirtti. Sanık avukatı federasyonun katılma talebinin reddini istedi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti. Mütalaaya karşı yeniden söz verilen sanık Neşeli, beraatini istedi. Avukatı ise mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Hande BaladınHande Baladın

BALADIN'IN AVUKATI : "SANIK CEZALANDIRILSIN"
Hande Baladın'ın avukatı, sanığın cezalandırılmasını ve gerekirse yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

KARAR AÇIKLANDI
Yeniden rapor aldırılması ve federasyonum katılma talebinin doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddeden mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle kendisine isnat edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmış bulunduğundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına ve iyileşinceye kadar tedavi kapsamında kalmasına hükmetti. Hakim kararını açıkladıktan sonra sanığa, "Akıl sağlığın yerinde olmadığı için ceza vermedik. Şifa buluncaya kadar yüksek güvenlikli hastanede kalacaksın" dedi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine sanığın avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Talebimiz gibi çıktı, baştan beri suçsuz olduğunu savunuyorduk. Olması gereken bir karardı" ifadelerini kullandı.

NASIL TEHDİT ETMİŞTİ
Milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı takıma ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa Neşeli sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmıştı. Hande Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık, Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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