"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin çay ocağında ölü bulundu!

Diyarbakır'da bulunan tarihi Ulu Cami'de vatandaşlara İslamı anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin (46), İstanbul Fatih'teki çay ocağında dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
Diyarbakır'da bulunan tarihi Ulu Cami'de vatandaşlara İslamı anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin (46), İstanbul Fatih'teki çay ocağında dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
3 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
İstanbul Valiliği, Pişkin'i öldüren katilin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganın 1.90 cm boyunda ve siyah giyimli olduğunu söyledi.
Katilin kameralara gözükmemek için yüzünü kapattığı belirlendi. Pişkin'in cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verilecek.