Çiftlikte kaybolmuş civcivi bulanlar üstün zekalı çıkıyor! 7 saniyede tüm rakiplerinizi ekarte edin

Çiftliğin resmini incelediğinizde birbirinden sevimli hayvanlarla dolu bir manzara göreceksiniz. Atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler. Hepsinin arasında saklanmış olan civcivi bulmanız gerekiyor. Ancak güzel bir saklanmış olması nedeniyle kolayca gözden kaçabilirsiniz. Şimdi civcivi aramaya başlayabilirsiniz.
ÇİFTLİKTE KAYBOLMUŞ CİVCİVİ BULABİLİR MİSİN?
Görselde atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler gibi pek çok hayvanla dolu bir çiftlik atmosferi sizi bekliyor. Ancak, civcivler çiftliğin içine ustaca gizlenmiş durumda.
İyi bir bakış açısına sahip olanlar bu bulmacayı 7 saniyede çözebiliyor. Peki, siz tavuğun çiftliğin içindeki civcivi bulabilecek misiniz? Hadi başlayalım.