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Çiftlikte kaybolmuş civcivi bulanlar üstün zekalı çıkıyor! 7 saniyede tüm rakiplerinizi ekarte edin

Çiftlikte yaşanan gizemli kayboluş ziyaretçileri çözüm arayışına sürükledi. Görsel algı yeteneklerini test etmek isteyen maceraperestler için bir çiftlikte düzenlenen etkinlik katılımcılara 7 saniye içinde kaybolan bir civcivi bulma şansı tanıdı. Çiftlikteki renk cümbüşü içinde kaybolan sevimli civcivi bulmak sadece hızlı değil aynı zamanda dikkatli olmayı gerektiriyor. Ziyaretçiler çiftlikteki detaylara odaklanarak 7 saniye içinde tüm rakiplerini geride bırakma mücadelesi veriyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 08:51 Güncelleme 02 Şubat 2024, 08:51
Çiftlikte kaybolmuş civcivi bulanlar üstün zekalı çıkıyor! 7 saniyede tüm rakiplerinizi ekarte edin

Çiftliğin resmini incelediğinizde birbirinden sevimli hayvanlarla dolu bir manzara göreceksiniz. Atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler. Hepsinin arasında saklanmış olan civcivi bulmanız gerekiyor. Ancak güzel bir saklanmış olması nedeniyle kolayca gözden kaçabilirsiniz. Şimdi civcivi aramaya başlayabilirsiniz.

ÇİFTLİKTE KAYBOLMUŞ CİVCİVİ BULABİLİR MİSİN?

Görselde atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler gibi pek çok hayvanla dolu bir çiftlik atmosferi sizi bekliyor. Ancak, civcivler çiftliğin içine ustaca gizlenmiş durumda.

İyi bir bakış açısına sahip olanlar bu bulmacayı 7 saniyede çözebiliyor. Peki, siz tavuğun çiftliğin içindeki civcivi bulabilecek misiniz? Hadi başlayalım.

Görsele yakından bakın ve çiftlikte saklanan civcivi bulmaya çalışın. Takılıp kaldıysanız, size ilk ipucunu verelim. İneklerin ve köpeklerin olduğu tarafa dikkatlice bakın. Bu alanda bir farklılık olduğunu fark edeceksiniz.

Civciv, köpeğin ve köpek yavrusunun yanında, kulübenin hemen yanında oturuyor. Civcivin rengi, köpeğin rengine benzediği için onu bulmak bazıları için zorlayıcı olabilir.

Yapılan pek çok araştırma zor bulmacaların beyin aktivitesini artırdığını ve zihinsel dinçliği desteklediğini gösteriyor. Bu nedenle, civcivi bulmak gibi zeka oyunları oynayarak beyninizi çalıştırmak, zihinsel sağlığınızı artırabilir.

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