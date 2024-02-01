;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

2024 turkiye.gov.tr CELP ve SEVK sorgulama ekranı! Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 yılında askerlik görevini yerine getirecek olan adaylar için askerlik yerleri belli oldu. Özellikle yedek subay, yedek astsubay ve erler için merakla beklenen Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanıyor. İşte MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 09:25 Güncelleme 01 Şubat 2024, 10:30
2024 turkiye.gov.tr CELP ve SEVK sorgulama ekranı! Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik hizmetini yerine getirecek olan adayların merakla beklediği 2024 yılı askerlik yerleri açıklamasını yaptı. Bu duyuru, askerlik hizmetini yerine getirecek olan gençler için büyük bir öneme sahiptir. Şimdi adaylar, hangi şehirde, hangi birlikte askerliklerini yapacaklarını öğrenebilecekler. 25 Ocak tarihinde bedelli askerlik yerleri açıklanmıştı, ancak yedek subay, yedek astsubay ve erler için sınıflandırma sonuçları henüz duyurulmamıştı. İşte detaylar...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 1 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

🔴 Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024
🔴 Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024
🔴 Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024

🔷 Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

🔷 Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

🔷 Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlu’nun da bir hesabı var
AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak
Türk Telekom
Emekliye kazanç takvimi: Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Bu yıl başvuran EYT’liler yararlanacak mı?
Aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor! Özgür Özel İzmir’i biçti parti karıştı! CHP’liler ve DEM’liler isyanda
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin çay ocağında öldürüldü! Savcılık soruşturma başlattı: Katil aranıyor
İsveç’in NATO katılımına onay çıktı FETÖ ve PKK/PYD’nin etekleri tutuştu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav ve elebaşı Salih Müslim canlı yayında birbirlerine ağladı
CHP’li fondaşların Murat Kurum’a karşı başlattığı kirli deprem algısı elinde patladı! 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü yalanı
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti
Türkmen gazı Türkiye’den geçecek! Kritik görüşme gerçekleştirildi
AK Parti’de ilçe mesaisi başladı! Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyor! Kayıp yıllar telafi edilecek
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm ayarı! İstanbul’da ilk anket sonuçlarını açıkladı
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Kim, nasıl maaşa kavuşacak? Hangi kolaylıklar gelecek? Şartlar değişecek mi?
AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!
İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?
SON DAKİKA