Rahel Pekcan ilk kez konuştu | Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! "Son anında yanındaydım"

Kaza, yılbaşı gecesi saat 03.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana gelmişti.
Kaza, yılbaşı gecesi saat 03.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana gelmişti.
Oğuzhan Emeç'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.
Kazada ağır yaralanan İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
OĞUZHAN'IN SEVGİLİSİNDEN YÜREK BURKAN MESAJ
Oğuzhan Emeç'in hayatını kaybetmesi sevgilisi Rahel Pekcan'ı yıktı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Rahel Pekcan'ın sözleri yürek burktu.
"Benim güzel sevgilim vefat etti" diyen Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı.
Rahel Pekcan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı son videodaki detay ise yürekleri yaktı. Genç kızın sevgilisi Oğuzhan Emeç'e yılbaşı hediyesi olarak battaniye ördüğü ortaya çıktı.
Oğuzhan Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, kazadan günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, bir ay boyunca Oğuzhan'ın evinde kaldığını, ailesinden ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.
"BANA ÇOK GÜZEL 4 SENE YAŞATTI..."
"Oğuzhan hep benim hayatıma devam etmemi isterdi. Ben de öyle yapacağım" diyen Rahel Pekcan "Bu acı çok garip bir şey. Gülüyorsunuz güldüğünüz için kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Oğuzhan'ın adını en güzel şekilde yaşatmak istiyorum. Bana hayatımda yaşatabileceği en güzel 4 seneyi yaşattı. Bana verdiği tüm tavsiyeleri görevim haline getireceğim" ifadelerini kullandı.
"SON ANINDA YANINDAYDIM..."
Kazanın yaşandığı anlara değinen Rahel Pekcan, "Yılbaşını birlikte kutlamıştık, ben Oğuzhan'ın arkasındaki arabadaydım. Olay anında ve sonrasında da yanındaydım.
Bir yandan iyi ki diyorum çünkü son anında bile onun için elimden geleni yaptım" derken gözyaşlarını tutamadı.