SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Rahel Pekcan ilk kez konuştu | Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! "Son anında yanındaydım"

İstanbul'da Oğuzhan Emeç direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletinin yol kenarındaki elektrik panosuna çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrenicisi Oğuzhan Emeç'in acı haberini alan sevgilisi Rahel Pekcan'ın sosyal medya paylaşımı yürekleri burkmuştu. Kazadan günler sonra açıklama yapan Rahel Pekcan, gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 19:13 Güncelleme 30 Ocak 2024, 19:38
Rahel Pekcan ilk kez konuştu | Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Son anında yanındaydım

Kaza, yılbaşı gecesi saat 03.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Oğuzhan Emeç'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

Kazada ağır yaralanan İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OĞUZHAN'IN SEVGİLİSİNDEN YÜREK BURKAN MESAJ
Oğuzhan Emeç'in hayatını kaybetmesi sevgilisi Rahel Pekcan'ı yıktı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Rahel Pekcan'ın sözleri yürek burktu.
"Benim güzel sevgilim vefat etti" diyen Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı.

Rahel Pekcan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı son videodaki detay ise yürekleri yaktı. Genç kızın sevgilisi Oğuzhan Emeç'e yılbaşı hediyesi olarak battaniye ördüğü ortaya çıktı.

Oğuzhan Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, kazadan günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, bir ay boyunca Oğuzhan'ın evinde kaldığını, ailesinden ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.

"BANA ÇOK GÜZEL 4 SENE YAŞATTI..."
"Oğuzhan hep benim hayatıma devam etmemi isterdi. Ben de öyle yapacağım" diyen Rahel Pekcan "Bu acı çok garip bir şey. Gülüyorsunuz güldüğünüz için kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Oğuzhan'ın adını en güzel şekilde yaşatmak istiyorum. Bana hayatımda yaşatabileceği en güzel 4 seneyi yaşattı. Bana verdiği tüm tavsiyeleri görevim haline getireceğim" ifadelerini kullandı.



"SON ANINDA YANINDAYDIM..."
Kazanın yaşandığı anlara değinen Rahel Pekcan, "Yılbaşını birlikte kutlamıştık, ben Oğuzhan'ın arkasındaki arabadaydım. Olay anında ve sonrasında da yanındaydım.

Bir yandan iyi ki diyorum çünkü son anında bile onun için elimden geleni yaptım" derken gözyaşlarını tutamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Anayasa kitapçığı fırlatan ismin terör örgütü PKK’lılardan oy isteyen CHP’li Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz
Gezi tutuklusu Can Atalay’ın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM’de okundu | Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlattılar
SON DAKİKA