Kütahya’da maden ocağında göçük Mahsur kalan işçi kurtarıldı

Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, kurtarılan işçinin bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle işçinin kurtarıldığını belirten Işın, "Olayın bildirilmesinin hemen ardından ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi. Çok şükür göçükten dolayı madende mahsur kalan işçi kardeşimizi sağ salim kurtardık. Emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.