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Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Türkiye Uzay Ajansı saati verdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak günü Dragon kapsül ile uzay yolculuğuna başlamıştı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bugün saat 20.11 ile 20.14 saatleri arasında Türkiye üzerinden geçeceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 18:28 Güncelleme 31 Ocak 2024, 18:28
Türkiye için Alper Gezeravcı’yı görme vakti! Türkiye Uzay Ajansı saati verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilimsel deneylerine devam ediyor.

Aynı zamanda 14 gün boyunca çeşitli bilimsel çalışmalar yapacak olan Gezeravcı, bu süreçte sık sık Türkiye ile bağlantı kuruyor.

Türkiye Uzay Ajansı ise çalışmaları ve aktaracakları merakla beklenen Alper Gezeravcı hakkında son gelişmeyi duyurdu.

"Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!" notuyla yapılan sosyal medya paylaşımında bugün (31 Ocak) saat 20.11 ile 20.14 saatleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Türkiye üzerinden geçeceğini belirtti. Paylaşımda,

"Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Türkiye'nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek." ifadelerini kullandı.

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