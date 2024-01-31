12 yaşındaki Behiye’yi öldürüp annesini yaralayan zanlı, cezaevinde yaşamına son verdi

Olay, 24 Ocak saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi.
Olay, 24 Ocak saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi.
Yabancı uyruklu Levend Macu (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan anne S. Ediz'i (34) yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından kadının kızı Behiye Ediz'i (12) de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayan zanlı kaçtı.
Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 12 yaşındaki Behiye Ediz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI
Olayın ertesi günü yakalanan Levend Macu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.