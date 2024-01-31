12 yaşındaki Behiye’yi öldürüp annesini yaralayan zanlı, cezaevinde yaşamına son verdi

Yabancı uyruklu Levend Macu (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan anne S. Ediz'i (34) yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından kadının kızı Behiye Ediz'i (12) de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayan zanlı kaçtı.

Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.