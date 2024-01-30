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İzmir'de acı olay: Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç öldü

İzmir'de evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen gencin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 14:51 Güncelleme 30 Ocak 2024, 14:51
İzmir’de acı olay: Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 18 yaşındaki Emre Kuzum hayatını kaybetti.

Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.

Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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