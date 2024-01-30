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Son dakika: Sosyal medyada infial yaratan olay! Kurabiye dolu fırın tepsilerinin olduğu rafta ayakkabılarıyla dolaştı

Son dakika haberleri... Düzce'de bir fırında çalışan tezgahtar kadın, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabında paylaştı.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 14:48 Güncelleme 30 Ocak 2024, 14:58
Son dakika: Sosyal medyada infial yaratan olay! Kurabiye dolu fırın tepsilerinin olduğu rafta ayakkabılarıyla dolaştı

Mergiç Mahallesi'ndeki bir fırında tezgahtar olarak çalışan kadın, pişmeye gidecek olan üzeri açık kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle bastı.

Kadın o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, 'Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama' mesajıyla paylaştı.

Kadının paylaşımı tepki çekti.

Paylaşımın ardından Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri fırına giderek denetim ve inceleme başlattı.

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