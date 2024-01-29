Rezidansın 11. katından düşen güzellik uzmanı Özlem Akman’in kahreden ölümü... ’Ayrılamam. Anlatamadığım şeyler var!

KISA SÜRE ÖNCE TARTIŞMIŞ

Erkek arkadaşı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı anlaşıldı. Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda erkek arkadaşıyla tartıştığı ortaya çıktı.

Özlem Akman'ın ablası şarkıcı Esra Akman, (33) polise verdiği ifadede kardeşinin 4 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Eren K. (30) ile aralarında yaşanan para meselesi yüzünden yaşamına son vermiş olabileceğini anlattı. Akman, "Özlem çok üzgün ve bitkindi. Kendisi ile konuşmak istediğimde, 'Ablacığım anlatamam, anlatamıyorum' dedi" ifadesini kullandı. Eren K. ise, "Biz Özlem ile 3 aydır birlikteydik. 1 ayı zaten askerde geçti. 2 ayda kim kimi borçlandırıp, dolandırır. Ailesi cenazesine katılmamı bile istemedi" dedi.