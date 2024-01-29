Rezidansın 11. katından düşen güzellik uzmanı Özlem Akman’in kahreden ölümü... ’Ayrılamam. Anlatamadığım şeyler var!

Bursa Nilüfer'de 20 katlı rezidansın 11. katında yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman (27), 2 hafta önce evlerinin balkonundan beton zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan genç kız, hastanede kurtarılamadı.
Bursa Nilüfer'de 20 katlı rezidansın 11. katında yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman (27), 2 hafta önce evlerinin balkonundan beton zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan genç kız, hastanede kurtarılamadı.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan annesi Gönül Uğur, ablası şarkıcı Esra Akman, Esra Akman'ın aynı sitede oturduğu sanayici sevgilisi Kaan Y. (45) ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın erkek arkadaşı Eren K.'nin (30) ifadeleri alındı.
KISA SÜRE ÖNCE TARTIŞMIŞ
Erkek arkadaşı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı anlaşıldı. Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda erkek arkadaşıyla tartıştığı ortaya çıktı.
Özlem Akman'ın ablası şarkıcı Esra Akman, (33) polise verdiği ifadede kardeşinin 4 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Eren K. (30) ile aralarında yaşanan para meselesi yüzünden yaşamına son vermiş olabileceğini anlattı. Akman, "Özlem çok üzgün ve bitkindi. Kendisi ile konuşmak istediğimde, 'Ablacığım anlatamam, anlatamıyorum' dedi" ifadesini kullandı. Eren K. ise, "Biz Özlem ile 3 aydır birlikteydik. 1 ayı zaten askerde geçti. 2 ayda kim kimi borçlandırıp, dolandırır. Ailesi cenazesine katılmamı bile istemedi" dedi.