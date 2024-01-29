Gemici 5 gün boyunca zindan odasına hapsedildi | Ortaya çıkan fotoğraflar kabusu gözler önüne serdi...

Skandal olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık gemide bulunan kamera görüntüleri ve olaya yönelik dijitallerin incelenmesini istedi. Bilirkişi, geminin Türkiye'ye giriş yaptığı sırada çekilen görüntüyü deşifre etti. Görüntülerde 5 gün alıkonularak demir parmaklıklı odaya hapsedilen Mehmet Ali K'nin işçi yardımıyla demirlerin sökülerek odadan çıkarıldığını, bu sırada ellerinin kelepçeli olduğunu anlattı.