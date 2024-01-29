Gemici 5 gün boyunca zindan odasına hapsedildi | Ortaya çıkan fotoğraflar kabusu gözler önüne serdi...

Ukrayna- Türkiye arası sefer yapan Türk bayraklı kuru yük gemisinde çalışan gemici Mehmet Ali K, 3 ay önce geminin personelleri ve kaptanı tarafından elleri kelepçelenerek çamaşır odasında alıkonuldu.
Ukrayna- Türkiye arası sefer yapan Türk bayraklı kuru yük gemisinde çalışan gemici Mehmet Ali K, 3 ay önce geminin personelleri ve kaptanı tarafından elleri kelepçelenerek çamaşır odasında alıkonuldu.
Skandal olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık gemide bulunan kamera görüntüleri ve olaya yönelik dijitallerin incelenmesini istedi. Bilirkişi, geminin Türkiye'ye giriş yaptığı sırada çekilen görüntüyü deşifre etti. Görüntülerde 5 gün alıkonularak demir parmaklıklı odaya hapsedilen Mehmet Ali K'nin işçi yardımıyla demirlerin sökülerek odadan çıkarıldığını, bu sırada ellerinin kelepçeli olduğunu anlattı.
Ayrıca plastik kelepçeden dolayı ellerinin kızarıklığı belli olan genç adamın sahil güvenlik ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Gemi kaptanı, personelin gemide çırılçıplak soyunarak etrafa zarar vermeye başladığını, bu nedenle kendisini kapatarak getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.