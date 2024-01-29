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Kanyon AVM Yılbaşı Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Kanyon AVM Yılbaşı Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 01.12.2023 tarihli ve E-24951361-255.01.02-47849 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Talihliler, Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby ATMOS Soundbar, Bang & Olufsen BeoSound A9 5. Nesil Kablosuz Hoparlör,  Bang & Olufsen Beosound A5 Taşınabilir Kablosuz Hoparlör,  Bang & Olufsen BeoPlay HX Kablosuz Kulak Üstü ANC Kulaklık, Bang & Olufsen BeoPlay EX True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık,  Bang & Olufsen BeoSound A1 2. Nesil Su Geçirmez Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Bang & Olufsen BeoSound Explore Taşınabilir Bluetooth Hoparlör almaya hak kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ocak 2024 Güncelleme 29 Ocak 2024, 07:03
Kanyon AVM Yılbaşı Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Kanyon AVM Yılbaşı Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu. Talihliler, Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby ATMOS Soundbar, Bang & Olufsen BeoSound A9 5. Nesil Kablosuz Hoparlör, Bang & Olufsen Beosound A5 Taşınabilir Kablosuz Hoparlör, Bang & Olufsen BeoPlay HX Kablosuz Kulak Üstü ANC Kulaklık, Bang & Olufsen BeoPlay EX True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, Bang & Olufsen BeoSound A1 2. Nesil Su Geçirmez Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Bang & Olufsen BeoSound Explore Taşınabilir Bluetooth Hoparlör almaya hak kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...


BANG & OLUFSEN BEOSOUND THEATRE DOLBY ATMOS SOUNDBAR KAZANAN ASİL TALİHLİ

BANG & OLUFSEN BEOSOUND THEATRE DOLBY ATMOS SOUNDBAR KAZANAN YEDEK TALİHLİ

BANG & OLUFSEN BEOSOUND A9 5. NESİL KABLOSUZ HOPARLÖR KAZANAN ASİL TALİHLİ

BANG & OLUFSEN BEOSOUND A9 5. NESİL KABLOSUZ HOPARLÖR KAZANAN YEDEK TALİHLİ


BANG & OLUFSEN BEOSOUND A5 TAŞINABİLİR KABLOSUZ HOPARLÖR KAZANAN ASİL TALİHLİ

BANG & OLUFSEN BEOSOUND A5 TAŞINABİLİR KABLOSUZ HOPARLÖR KAZANAN YEDEK TALİHLİ


BANG & OLUFSEN BEOPLAY HX KABLOSUZ KULAK ÜSTÜ ANC KULAKLIK KAZANAN ASİL TALİHLİLER

BANG & OLUFSEN BEOPLAY HX KABLOSUZ KULAK ÜSTÜ ANC KULAKLIK KAZANAN YEDEK TALİHLİLER


BANG & OLUFSEN BEOPLAY EX TRUE WİRELESS KULAK İÇİ BLUETOOTH KULAKLIK KAZANAN ASİL TALİHLİLER

BANG & OLUFSEN BEOPLAY EX TRUE WİRELESS KULAK İÇİ BLUETOOTH KULAKLIK KAZANAN YEDEK TALİHLİLER


BANG & OLUFSEN BEOSOUND A1 2. NESİL SU GEÇİRMEZ TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR KAZANAN ASİL TALİHLİLER

BANG & OLUFSEN BEOSOUND A1 2. NESİL SU GEÇİRMEZ TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR KAZANAN YEDEK TALİHLİLER


BANG & OLUFSEN BEOSOUND EXPLORE TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR KAZANAN ASİL TALİHLİLER

BANG & OLUFSEN BEOSOUND EXPLORE TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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