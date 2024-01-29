Kanyon AVM Yılbaşı Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Kanyon AVM Yılbaşı Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu. Talihliler, Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby ATMOS Soundbar, Bang & Olufsen BeoSound A9 5. Nesil Kablosuz Hoparlör, Bang & Olufsen Beosound A5 Taşınabilir Kablosuz Hoparlör, Bang & Olufsen BeoPlay HX Kablosuz Kulak Üstü ANC Kulaklık, Bang & Olufsen BeoPlay EX True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, Bang & Olufsen BeoSound A1 2. Nesil Su Geçirmez Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Bang & Olufsen BeoSound Explore Taşınabilir Bluetooth Hoparlör almaya hak kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...