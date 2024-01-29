Gayrettepe-Kağıthane metro sefer saatleri nasıl olacak? Gayrettepe-Kağıthane metro durakları güzergahları neler? Kaç gün ücretsiz olacak?

İstanbul'da ulaşımın önemli hatlarından biri olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar Gayrettepe Kağıthane metro hattı haritası, açılış tarihi ve güzergah detayları hakkında merakla bilgi arayışına girdi. Peki, Gayrettepe-Kağıthane metro durakları güzergahları neler? Gayrettepe-Kağıthane metro sefer saatleri nasıl olacak? Kaç gün ücretsiz olacak? İşte detaylar!
GAYRETTEPE-KAĞITHANE METRO HATTI DURAKLARI
Gayrettepe
Kağıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
Terminal 2
İstanbul Havalimanı
Kargo Terminali
GAYRETTEPE - KAĞITHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.
'TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tamamlanan proje ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim- Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4'üncü Levent- İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını bildirdi.