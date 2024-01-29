Gayrettepe-Kağıthane metro sefer saatleri nasıl olacak? Gayrettepe-Kağıthane metro durakları güzergahları neler? Kaç gün ücretsiz olacak?

Hizmete açılacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik. 32 adet yürüyen merdiven ile 8 asansör planladık.