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Gayrettepe-Kağıthane metro sefer saatleri nasıl olacak? Gayrettepe-Kağıthane metro durakları güzergahları neler? Kaç gün ücretsiz olacak?

İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, İstanbul'un önemli merkezlerini birbirine bağlayarak şehir içi ulaşımını daha hızlı ve etkili hale getirecek. Peki, Gayrettepe-Kağıthane metro durakları güzergahları neler? Gayrettepe-Kağıthane metro sefer saatleri nasıl olacak? Kaç gün ücretsiz olacak? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 13:40 Güncelleme 29 Ocak 2024, 13:40
Gayrettepe-Kağıthane metro sefer saatleri nasıl olacak? Gayrettepe-Kağıthane metro durakları güzergahları neler? Kaç gün ücretsiz olacak?

İstanbul'da ulaşımın önemli hatlarından biri olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar Gayrettepe Kağıthane metro hattı haritası, açılış tarihi ve güzergah detayları hakkında merakla bilgi arayışına girdi. Peki, Gayrettepe-Kağıthane metro durakları güzergahları neler? Gayrettepe-Kağıthane metro sefer saatleri nasıl olacak? Kaç gün ücretsiz olacak? İşte detaylar!

GAYRETTEPE-KAĞITHANE METRO HATTI DURAKLARI

Gayrettepe
Kağıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
Terminal 2
İstanbul Havalimanı
Kargo Terminali

GAYRETTEPE - KAĞITHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

'TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tamamlanan proje ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim- Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4'üncü Levent- İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını bildirdi.

Hizmete açılacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik. 32 adet yürüyen merdiven ile 8 asansör planladık.

Hattımız vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbul'umuza yakışan ikonik mekanlar kazandırıyor.

Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız metrobüs ve M2 Yenikapı- Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek, aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş da Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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