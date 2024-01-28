SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Santa Maria kilisesi nerede? Kilise saldırısı son dakika ölü, yaralı var mı? Saldırıyı kim düzenledi? Kilise saldırı anı!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi, Pazar ayini sırasında meydana gelen silahlı saldırıyla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda kar maskeli 2 kişinin bir ayine katılan kişiyi hedef alarak öldürdüğünü açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 13:04 Güncelleme 28 Ocak 2024, 13:13
Santa Maria kilisesi nerede? Kilise saldırısı son dakika ölü, yaralı var mı? Saldırıyı kim düzenledi? Kilise saldırı anı!

Son dakika haberleri... Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı.

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI: KİM DÜZENLEDİ?

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır.

Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti’den açıklama | Seçim arifesinde provokasyon mu?
Cumhur İttifakı’nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’da
Mudanya yolunda düğüm çözüldü
SON DAKİKA