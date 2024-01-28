Santa Maria kilisesi nerede? Kilise saldırısı son dakika ölü, yaralı var mı? Saldırıyı kim düzenledi? Kilise saldırı anı!

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı.

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.