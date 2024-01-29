Feci kaza! Mersin’de bariyere çarpan otomobil paramparça oldu

Mersin'de feci bir kaza meydana geldi.
Ömer Aslan'ın kullandığı 33 AVK 97 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bariyere çarptı.
Mersin'de feci bir kaza meydana geldi.
Ömer Aslan'ın kullandığı 33 AVK 97 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bariyere çarptı.
ARABA PARAMPARÇA OLDU
Kazada araba parçalnırken sürücü ile Kübra Dalgıç Öge, Abdullah Öge ve Sevgi Yaren Elçi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan Kübra Öge müdahalelere rağmen kurtarılamadı.