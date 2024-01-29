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Feci kaza! Mersin'de bariyere çarpan otomobil paramparça oldu

Son dakika haberleri... Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Otomobil bariyere çarpması sonucu paramparça oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 14:42 Güncelleme 29 Ocak 2024, 15:08
Feci kaza! Mersin’de bariyere çarpan otomobil paramparça oldu

Mersin'de feci bir kaza meydana geldi.

Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Ömer Aslan'ın kullandığı 33 AVK 97 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bariyere çarptı.

ARABA PARAMPARÇA OLDU
Kazada araba parçalnırken sürücü ile Kübra Dalgıç Öge, Abdullah Öge ve Sevgi Yaren Elçi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan Kübra Öge müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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